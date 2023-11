Variedad de comida para perros con Era Pet Food para una dieta sana y equilibrada

A la hora de escoger la alimentación para un perro, es necesario tener en cuenta distintos factores como el peso, el tamaño de la mandíbula y la edad.

También hay que considerar posibles necesidades especiales relacionadas con el estado de salud del animal. Por ejemplo, muchos perros sufren enfermedades permanentes o transitorias que dificultan la digestión.

Con respecto a esto, los expertos en nutrición animal de la marca de comida para perros Era Pet Food enfatizan que el pienso seco es fundamentalmente la mejor opción para garantizar una alimentación completa y equilibrada en perros. Pero no sirve cualquier pienso. Es esencial asegurarse de la calidad y procedencia de los ingredientes, así como adaptar la elección del pienso a las necesidades específicas del cada perro.

Aunque el pienso seco es la base recomendada por la mayoría de los veterinarios y profesionales en el sector por su gran aporte nutricional, para aquellos propietarios que desean diversificar y enriquecer la dieta de su mascota, se recomienda complementarla con comida para perros húmeda y ocasionalmente con snacks.

Comida para perros con Era Pet Food El pienso seco es la elección indiscutible como alimento completo para perros, y por buenas razones. No solo proporciona todos los nutrientes esenciales que el perro necesita para mantenerse saludable y lleno de energía, sino que también ofrece la conveniencia de un almacenamiento sin complicaciones, sin necesidad de refrigeración. Simplemente, hay que mantenerlo en un lugar seco y no exponerlo al alcance de altas temperaturas.

En particular, el pienso seco de Era Pet Food está elaborado con más de un 65 % de carne fresca que se combina con otros alimentos naturales y funcionales. Este producto viene en distintas versiones que son ideales para cachorros, adultos o perros senior.

Una de las ventajas de este alimento es que, no solo nutre, sino que contribuye a la limpieza de los dientes, ya que al masticar se produce una fricción que elimina el sarro.

Ahora bien, para los perros de edad avanzada resulta más apropiado, en algunas ocasiones, combinar el pienso con la comida húmeda. Este producto tiene un olor y un sabor más fuerte, por lo que es ideal para perros con falta de apetito. Además, esta combinación aporta mayor hidratación, facilita la digestión y tiene un alto valor biológico.

A su vez, los snacks son un complemento que sirve para aportar un cuidado extra para la salud bucodental del perro. En este sentido, Era Pet Food cuenta con un snack dental con algas marinas y otras versiones, como Snack Immunity, que sirve para reforzar el sistema inmunitario.

Los ingredientes que se deben dejar de lado Los profesionales y expertos en nutrición animal de Era Pet Food aconsejan prestar especial atención a ciertos componentes que pueden encontrarse en la comida para perros. Por ejemplo, cuando se hace referencia a 'subproductos' en el envase, es posible que se esté hablando de partes del pollo, como el pico, los huesos o las crestas, que carecen de valor nutricional. Otro elemento que conviene evitar es la 'harina', ya que suele estar compuesta por despojos que los mataderos descartan por no ser aptos para el consumo humano.

Con la comida para perros que ofrece Era Pet Food es posible ofrecer una alimentación variada, equilibrada y altamente nutritiva. Además, esta empresa cuenta con diferentes opciones diseñadas para proporcionar una nutrición óptima que se adapta a las necesidades específicas de cada perro.