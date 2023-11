Reformar un hogar de manera eficiente de la mano de ARGO Arquitectura

En las clases de WOW Cuéntalo Ya no se busca formar profesionales de las artes escénicas, sino enseñar a las personas que el teatro es una herramienta de distensión, sanación y, por qué no, de autodescubrimiento. Lo más interesante de todo, es que este proceso no se hace solo, sino que se acompaña de otros adultos que también buscan darle un puntapié a sus limitaciones y compartir experiencias que les permitan hacer amigos mientras crean universos y se olvidan por un breve momento de la realidad que les agobia.