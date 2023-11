Encontrar clases de teatro para adultos cerca de Barcelona con WOW Cuéntalo Ya

Las personas que deciden superar la vergüenza, los prejuicios y, por qué no, los egos, buscan actividades que siempre les interesaron, pero que por cosas de la vida decidieron dejar a un lado.

Tal es el caso de todos lo adultos que deciden sumarse a este mundo de expresión, hacer teatro por curiosidad o aumentar su mundo emocional, se inscriben a clases de teatro para tener algo de cercanía a lo que desearon en su infancia. Y, aunque no son pocos, lo cierto es que no es nada fácil encontrar clases o talleres de teatro para personas adultas, ni siquiera en ciudades que destacan por su oferta cultural como Barcelona.

Pero solo basta recorrer con detenimiento las calles de la Plaza España de la capital catalana para encontrarse con un espacio, bastante interesante dicho sea de paso, donde no solo se pueden hacer clases de teatro Barcelona, sino que además se puede compartir con otros adultos que desean salirse de la rutina y vivir la experiencia de las tablas mientras crecen y aprenden como si fueran niños. Este espacio lleva por nombre WOW Cuéntalo Ya y así como lo expresa en su anuncio de entrada, es un lugar donde todos pueden habitar la piel de otros para encontrarse a sí mismos.

Nunca es tarde para soñar Este espacio abrió sus puertas de la mano de Dario Jaenisch, un profesor entusiasta que tiene clarísimo que nunca es tarde para iniciarse en el teatro y descubrir habilidades escondidas. Sus clases están diseñadas para que los adultos se despojen de todas las resistencias que les impone la vida, con el objetivo de encontrar en la expresión corporal, el juego y las puestas en escena aquel vínculo perdido con la propia expresividad y creatividad. Las clases también buscan romper las barreras que se tienen hacia el propio cuerpo, dándole el lugar que se merece como parte fundamental de la vida de la gente.

Abrazar el error Estas clases valoran el ridículo, se ríen del error y se enternecen con la torpeza. En las clases de WOW Cuéntalo Ya no se busca formar profesionales de las artes escénicas, sino enseñar a las personas que el teatro es una herramienta de distensión, sanación y, por qué no, de autodescubrimiento. Lo más interesante de todo, es que este proceso no se hace solo, sino que se acompaña de otros adultos que también buscan darle un puntapié a sus limitaciones y compartir experiencias que les permitan hacer amigos mientras crean universos y se olvidan por un breve momento de la realidad que les agobia.

Todos los días, las salas de WOW Cuéntalo Ya reciben las clases de teatro Barcelona que ofrece Jaenisch y se activan con risas, pasos, saltos y ejercicios de respiración que se aprenden durante las sesiones. WOW Cuéntalo Ya ofrece cursos de verano y otoño, así como talleres intensivos durante todo el año para todos aquellos que quieren dejar de lado el aburrimiento y vivir una experiencia placentera de la mano del teatro.