Atrys impulsa la teledermatología para la detección precoz del cáncer

Atrys, a través de su filial ASPY, realiza más de 2.000 pruebas de teledermatología al mes, reduciendo los tiempos de espera de los pacientes y garantizando un informe diagnóstico de médicos especialistas en 48 horas. La aplicación del telediagnóstico en el ámbito de la dermatología facilita la detección temprana de posibles casos patológicos y su priorización, la inclusión sanitaria de poblaciones que no cuentan con especialistas y el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas El verano que queda atrás ha invitado a pasar más tiempo al aire libre y, por tanto, más expuestos a la luz solar, el mayor factor de riesgo en muchos cánceres de piel. El melanoma, un tumor maligno con cada vez mayor frecuencia en España, es el tipo de cáncer de piel más agresivo y frecuente en menores de 65 años. Sin embargo, su detección precoz incrementa la supervivencia en un 95% de los casos, por lo que la valoración profesional en las primeras etapas de la enfermedad es fundamental para un pronóstico positivo.

Atrys es una compañía global que presta servicios médicos mediante tecnologías innovadoras, en las áreas de prevención, diagnóstico y tratamiento médico de precisión y pionera en telemedicina y tratamiento oncológico. En este contexto, Atrys ofrece servicios de teledermatología a través de los centros sanitarios de su filial ASPY, facilitando el diagnóstico temprano, ágil y preciso de lesiones malignas en la piel para que el pronóstico sea lo más favorable posible.

Gracias al telediagnóstico, miles de pacientes con problemas dermatológicos han accedido a asistencia especializada en un tiempo óptimo. Actualmente, la compañía realiza alrededor de 2.000 pruebas de teledermatología al mes, gracias a su servicio de telemedicina, que ofrece tanto la dotación de la tecnología necesaria como del equipo médico especialista, lo que permite a los pacientes acceder a un servicio de dermatología sin listas de espera.

Un equipo de dermatólogos de Atrys recibe al instante las imágenes, reduciendo los tiempos de espera y posibilitando la elaboración de un informe médico con el diagnóstico, posible tratamiento y necesidad o no de acudir a una consulta presencial. Estas valoraciones se realizan utilizando nuevas tecnologías que facilitan el diagnóstico en remoto, permitiendo que en cualquier lugar donde haya conexión vía Internet se pueda acceder a la teledermatología.

"El diagnóstico precoz de lesiones dermatológicas es fundamental para identificar y tratar afecciones cutáneas en sus etapas iniciales, lo que mejora de forma relevante el pronóstico y efectividad de los tratamientos", afirma Gabriela Guzmán, directora de telemedicina en Atrys. "Gracias a la aplicación de nuevas tecnologías en el sector sanitario contamos con dermatoscopios modernos que permiten que los especialistas realicen valoraciones en menos de 48 horas desde el momento en el que se recibe la imagen de la lesión, reduciendo las listas de espera y las visitas innecesarias a la clínica y garantizando, al mismo tiempo, la detección temprana para ofrecer el tratamiento adecuado en el momento idóneo para la curación del paciente".

Autoevaluación ante anomalías y reducción de los tiempos de espera

Entre las principales ventajas de la aplicación de la telemedicina en el ámbito de la dermatología se encuentra la reducción de los tiempos de espera en el acceso a especialistas. Desde Atrys se organizan campañas de prevención a gran escala, multicéntricas y/o simultáneas, donde destaca la importancia de sensibilizar a la población de los riesgos de la sobrexposición solar y sus efectos negativos a medio y largo plazo.

Gracias a la teledermatología, es posible realizar un diagnóstico por un especialista médico en dermatología de lesiones malignas y premalignas mediante test de imagen con equipamiento de última generación y de forma remota, sin necesidad de recibir atención de forma presencial.

La teledermatología también facilita la priorización, derivando a las consultas de médicos especialistas aquellos casos que requieran de una atención inmediata y relajando las listas de espera mediante el descarte de casos cuyo diagnóstico no requieren una consulta presencial con el médico. También favorece el seguimiento de pacientes, sobre todo aquellos que necesitan atención periódica debido a la presencia de enfermedades crónicas.

Asimismo, la telemedicina aplicada a la dermatología favorece la inclusión sanitaria, acercando el servicio de telediagnóstico a poblaciones que no disponen de especialistas para dar cobertura a los pacientes. En este sentido, Atrys, compañía líder global en telediagnóstico que cuenta con especialistas médicos en muchos países, pone al alcance del mayor número de personas servicios asistenciales de calidad en zonas con bajo número de profesionales sanitarios.

Por último, la efectividad de este proceso se complementa con una profunda labor didáctica que sitúa al paciente como agente activo en su diagnóstico. Para ello, se requiere de la autoevaluación regular por parte de cada persona, con el objetivo de detectar cualquier cambio o anomalía en las lesiones existentes en su piel o, en otro caso, aparición de nuevas lesiones.

Teledermatología desde la oficina, un compromiso de las empresas con la salud

Esta práctica es cada vez más común entre las empresas que, comprometidas con la salud de sus trabajadores, ofrecen campañas de evaluación clínica de lesiones de la piel con técnicas de telemedicina. Atrys, a través de su filial ASPY, lleva a cabo campañas de teledermatología destinadas al diagnóstico precoz de patologías en trabajadores expuestos a la radiación solar. Gracias a este servicio, se han detectado de forma precoz lesiones malignas o premalignas en un 1,5% del total de casos de empleados que han participado en la campaña de salud dermatológica.

Con el objetivo de proteger la salud de sus plantillas, las compañías también ofrecen formación y contenidos divulgativos sobre la importancia de proteger la piel de los efectos del sol. Entre las medidas, facilitan el acceso a prendas adecuadas y ponen en marcha acciones preventivas para aquellos trabajadores que se encuentren más expuestos a la radiación solar durante su jornada laboral. Asimismo, algunas compañías contratan servicios de teledermatología que facilitan el reconocimiento médico en el caso de que alguna persona lo necesite.

Además del melanoma, la teledermatología permite detectar de forma temprana otras lesiones malignas como el carcinoma basocelular y espinocelular; lesiones premalignas como la queratosis actínica, y cualquier lesión cutánea benigna, como son la queratosis seborreica o la psoriasis.