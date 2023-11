Pensión IMSS explica cómo realizar la inscripción en Modalidad 40 IMSS en línea

El sistema de seguridad social de México cuenta con un mecanismo denominado modalidad 40 IMSS, que cada vez atrae a más interesados.

Eso debido a que permite que las personas que han sido dadas de baja por sus patrones puedan seguir cotizando.

En ese sentido, Pensión IMSS señala que la principal razón por la que este mecanismo se ha vuelto popular es la teoría de que podría permitir recibir pensiones por hasta 70.000 pesos.

Esta firma se dedica a ofrecer asesoría sobre temas de seguro social y explica que esa cifra no aplicaría para todos los casos, pero que ciertamente unirse a la modalidad 40 puede aumentar la pensión.

Inscripción en modalidad 40 IMSS en línea Primeramente, cabe destacar que en la actualidad el Instituto de Seguridad Social de México permite que los usuarios que así lo deseen puedan concretar su inscripción en modalidad 40 IMSS en línea.

Para ello, los interesados deben acceder al sitio web del organismo, buscar la sección de trámites y dirigirse al apartado para la inscripción en esa modalidad. Allí se les solicitará la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico.

Pensión IMSS precisa que los requisitos para poder cotizar bajo la modalidad 40 son tener un mínimo de 52 semanas cotizadas en un lapso de 5 años y no estar cotizando al IMSS en el momento de la inscripción.

La firma de asesoría en materia de pensiones explica que al aplicar a ese sistema, el usuario paga mensualmente los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como invalidez y vida. Por lo que, a pesar de haber sido dado de baja por el patrono, se podrán seguir generando derechos de pensión y se estarán comprando semanas cotizadas.

Aumentar el cálculo de la pensión Pensión IMSS puntualiza que mientras mayor sea el número de semanas cotizadas, mayor será el cálculo del importe de la pensión que el ciudadano recibirá una vez que cumpla los requisitos para obtenerla.

Además, la otra ventaja de la modalidad 40 es que el usuario puede decidir el salario base para la cotización. Por lo tanto, puede seleccionar un salario igual o mayor al último salario que registró. Con ello, la pensión subirá, debido a que el promedio salarial también se utiliza para calcular el importe.

Sin servicio médico En otro orden de ideas, Pensión IMSS advierte que quienes aplican a la modalidad 40 deben tener presente que no tendrán derecho a servicio médico, por lo que tendrán que contratar un seguro de este tipo de modo independiente.

Por último, se debe considerar que mantener las cotizaciones por ese mecanismo resulta costoso y que cada año aumenta. Sin embargo, la firma, además de ofrecer asesorías también tiene disponible un sistema de financiamiento para quienes no poseen los recursos necesarios para gestionar sus pagos de la modalidad 40 por su cuenta.