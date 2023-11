Atom, la firma española que está revolucionando el trail running

Durante años, la comunidad del trail running ha sido testigo del auge de marcas líderes que han definido el estándar en calzado. Pero, como en cualquier sector, siempre hay espacio para la innovación y la sorpresa. Y es ahí donde entra Atom, una marca deportiva española que ha revolucionado la escena con su tecnología y diseño avanzado.

Atom no es solo una marca más en el mercado; es el reflejo del compromiso con la calidad, la pasión por el deporte y, sobre todo, la esencia española. Durante la última década, Atom ha consolidado su posición en el mercado gracias a su capacidad para comprender las necesidades del corredor y traducirlas en zapatillas de alto rendimiento.

A medida que crece el número de corredores que se adentran en los senderos y montañas buscando una experiencia más auténtica y desafiante, también aumenta la demanda de un calzado que combine comodidad, rendimiento y durabilidad. Y es precisamente aquí donde Atom brilla con luz propia.

Para la temporada otoño-invierno de 2023, Atom presenta su nueva colección de trail running, donde destaca la renovación de modelos y la introducción de innovadoras tecnologías. Dentro de esta colección destacan los nuevos modelos presentados para trail running, como las Atom Terra o las Atom Shark, modelos mejorados y adaptados al feedback que la marca española ha desarrollado con su comunidad.

Además, Atom dispone de calzado técnico para otras modalidades deportivas, como running de asfalto, trekking, senderismo, fitness e incluso cuentan con una línea de sport style, lo que hace que la polivalencia de estas zapatillas sea máxima.

Atom, con su ADN español y su compromiso con la excelencia, se ha posicionado como una marca referente en el mundo del trail running. Su nueva colección es un testimonio de su capacidad para innovar y adaptarse a un mercado en constante cambio. Para quienes aún no han probado la diferencia Atom, la temporada 2023 es el momento perfecto para hacerlo.

Este año presenta la innovadora Shark Trail Con el sello inconfundible de su esencia española y el compromiso irrenunciable con la innovación, Atom lanza al mercado la Shark Trail, un salto cuántico en el mundo del trail running.

Para la temporada otoño-invierno de 2023, y como parte de su campaña "Break your limits", Atom presenta las zapatillas de trail running más revolucionarias que ha creado: las Shark Trail. Esta zapatilla se ha concebido no solo con la mejora de sus predecesoras en mente, sino también con la visión de redefinir el estándar de comodidad, agarre y durabilidad en el trail.

La Shark Trail no es solo una zapatilla; es la manifestación del alma de Atom. Integrando una innovadora N7 ION Blashter en la entresuela, esta zapatilla ofrece una experiencia suave y contundente, logrando una armonía insuperable entre amortiguación y respuesta. Su nueva suela ha sido diseñada para ofrecer un rendimiento sin precedentes, siguiendo la estela de la Atom Terra. El diseño superior se beneficia de materiales que garantizan ligereza, flexibilidad y una sujeción adaptada a cada tipo de pie.

"En Atom, no vemos límites. Ya sea en senderos montañosos, en terrenos pedregosos o en bosques densos, la Shark Trail está diseñada para correr sin restricciones. Con su versatilidad sin parangón, esta zapatilla es para aquellos que buscan superarse a sí mismos en cualquier terreno", comentan desde la marca. Y añaden: "Cuando hablamos de amortiguación y materiales, entendemos que el corredor busca un equilibrio. No quieren sentir que están sobre una nube inestable, pero tampoco desean una rigidez que les lastime. La Shark Trail captura ese punto intermedio, ofreciendo una respuesta enérgica, una amortiguación sublime y una durabilidad sin igual".

Atom, con el corazón palpitante de la pasión española y un legado de romper barreras, invita a todos los corredores a experimentar la revolución del trail con la Shark Trail. La nueva era del trail running ha comenzado, y Atom está en la vanguardia. Es hora de desatar el poder de la Shark Trail y correr como nunca antes.