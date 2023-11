'Las voces humanasen los prospectos médicos de los productos de la farmacéutica VIR'. Entrevista a Rosa Campillo y Antonio Alfonso

La empresa farmacéutica española VIR ha empezado a incorporar el método de accesibilidad MAAI para hacer entrega a partir del próximo mes de diciembre de la información de primeros productos, (prospectos médicos) en diferentes formatos adaptados para personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva, también pueden beneficiarse las personas mayores, entre otros.

Para la accesibilidad en los productos médicos de la empresa farmacéutica VIR se han elegido dos voces profesionales para entregar la información en audio; una voz de siempre, por Rosa Campillo y una voz muy actual, por Antonio Alfonso.

Hola Rosa, Antonio, ¿cómo os sentís al ser las primeras voces humanas en el sector farmacéutico que entregan la información de los prospectos médicos?

Rosa Campillo: Algunos trabajos te dan una satisfacción especial, ya no solo por el número mayoritario de personas a las que pueden llegar, sino también porque esas personas están pasando (en mayor o menor medida) por un momento de fragilidad física y/o emocional debido a su enfermedad. Poder sentir que de algún modo les facilitas la comprensión de un prospecto médico, sinceramente me hace sentir muy bien.

Antonio Alfonso: Es un orgullo y un honor poder aportar nuestro granito de arena y ayudar a muchas personas a tener mejor accesibilidad a los prospectos de los medicamentos.

¿Por qué pensáis que han elegido vuestras voces para entregar una información tan delicada?

Rosa Campillo: Quiero pensar que después de muchos años en esta profesión mi voz puede transmitir la cercanía, confianza, fiabilidad y calidez necesarias para transmitir como bien dices “información tan delicada”.

Antonio Alfonso: Porque son voces que transmiten la confianza y calidez que el cliente estaba buscando para recibir una información tan importante y delicada.

Ponerle voz a los medicamentos no debe ser tarea fácil, ¿habían realizado anteriormente algún trabajo similar a este?

Rosa Campillo: Es la primera vez que abordo este tipo de locución, cada trabajo es diferente, esa es la magia. En este caso el reto es pronunciar palabras imposibles de la manera más natural posible y contener la emoción para normalizar cualquier tipo de problema por grave que sea de la forma más cercana.

Antonio Alfonso: Tengo mucha experiencia en el mundo de la voz en general y el audiolibro en particular... pero un trabajo como este no lo había realizado antes, aunque si me he tenido que enfrentar a textos médicos, jurídicos e, incluso, grabar un diccionario.

Un enlace QR que aparece en los productos farmacéuticos de VIR te dirige al audio (entre otros) pero, ¿tienes que escuchar todo el prospecto del producto?

Rosa Campillo: Con este sistema puedes escuchar los puntos que más te interesan las veces que necesites, sin tener que volver a oír toda la información del producto.

Antonio Alfonso: Puedes escuchar la parte que más te interesa, puedes adelantarlo y pausarlo muy fácilmente. Es todo muy intuitivo.

El método de accesibilidad utilizado para estos prospectos médicos está dirigido a personas con diferentes discapacidades y también a personas mayores, pero, ¿pueden hacer uso del método de accesibilidad las demás personas?

Rosa Campillo: Por supuesto va dirigido tanto a personas con diferentes discapacidades o personas mayores, como a todo el público, que quiera informarse de cualquier dato que figure en el prospecto de una forma más cómoda.

Antonio Alfonso: ¡Claro que sí! Está dirigido a todo el mundo que quiera conocer qué es lo que se está tomando, ver la dosis recomendada o ver los efectos secundarios. Pero va a ayudar a un sector de la población que necesitaba este tipo de información accesible.

Pensáis que, ¿la IA puede provocar malos tiempos en vuestro sector? ¿Por qué?

Rosa Campillo: Habrá que adaptarse a los tiempos y utilizar a nuestro favor las nuevas herramientas que van apareciendo. Quiero pensar que al igual que la animación 3D no ha acabado con las películas con actores reales o la música grabada no ha acabado con los conciertos, en nuestro caso, la complicidad y cercanía con el oyente siempre irá de la mano de la voz humana, ¡está claro que quiero ser optimista en este aspecto!

Antonio Alfonso: En el sector de la voz, también en otros muchos sectores, están preocupados por las posibles consecuencias a nivel laborar que pueda abarcar la IA. De hecho se está trabajando a nivel internacional para poder regularizar el uso de la IA en nuestro sector.

¿Para cuándo podremos escuchar los primeros audios en los productos de la farmacéutica VIR?

Rosa Campillo: Por lo que me consta, ya hay mucha gente interesada en hacer uso de esta aplicación, sería estupendo contar con ella lo antes posible. Nosotros ya hemos grabado las primeras 245 referencias y ya se están editando.

Antonio Alfonso: Espero y deseo que sea lo antes posible. Muchas personas estarán encantadas de acercarse a un prospecto de esta manera.

Rosa y Antonio, gracias por vuestro tiempo y esperemos que sigáis grabando muchos más.

Rosa Campillo: ¡esperando más textos estamos! Muchas gracias por vuestro interés y hasta siempre.

Antonio Alfonso: ¡seguro que sí! Muchas gracias a vosotros por vuestra entrevista.

Aitutaki Innovation ha desarrollado MAAI con la intención de entregar un derecho humano básico, una voz que pueda facilitar a muchas personas la información necesaria y de importancia en los diferentes sectores por medio de un enlace QR mostrando las diferentes adaptaciones.

Se puede encontrar la información más detallada y ejemplos de MAAI en la página web de Aitutaki.