Tecnología y servicios de vanguardia en el sector de la seguridad; las empresas innovan para ofrecer soluciones integrales

Si existe un mercado en constante revisión e innovación, sin duda es el de las empresas de alarmas y seguridad. Estas empresas saben que, para los ciudadanos, proteger sus viviendas y negocios es una prioridad mayor. Por eso, siempre están avanzando para ofrecer soluciones de seguridad integrales.

Hoy en día, la seguridad, no solamente se entiende como una protección ante asaltos, sino una forma de prevenir y aumentar su seguridad a nivel interior y externo.

Las compañías no han tardado en poner a su servicio la tecnología para ofrecer soluciones cada vez más eficaces y adaptadas al tipo de riesgos que puede presentar cada vivienda, cada local, cada industria o cada espacio que se precise.

Sin embargo, entre tanto avance y tantos servicios de vanguardia se hace complejo para el cliente discernir entre qué se necesita realmente y qué contratar. Por esta razón, en este artículo, con ayuda de los expertos de Mood Seguridad, se intenta ayudar a descubrir mejor los entresijos de este mercado.

Seguridad de alta precisión para hogares No es lo mismo una vivienda particular, una comunidad de vecinos, un residencial de alta gama, o una casa independiente. Si bien, todas ellas podrían instalar alarmas tradicionales, lo cierto es que muchos asaltantes pueden llegar a burlar su sistema de seguridad y cumplir su cometido a pesar de estas medidas.

Afortunadamente, empresas como Mood ofrecen sus servicios trabajando la seguridad como un concepto global, que combina los diferentes sistemas y tecnología para adaptarse a cada casa y cada caso. Un proceso de trabajo que se podría resumir en tres puntos clave:

Seguridad inteligente: soluciones en seguridad de alta precisión a medida basadas en la tecnología, I+D e innovación

Seguridad especializada: la especialización es el valor que aportan para ofrecer servicios de calidad, eficientes y seguros.

Seguridad personalizada: consultoría integral es lo que les diferencia para poder ofrecer soluciones a medida en seguridad tanto en hogares como en business.

Para esta empresa, una de las más punteras en seguridad, con más de 35 años de experiencia, ofrecer la opción de desarrollar proyectos a medida es la única forma de ser eficientes y eficaces en algo tan complejo como es la seguridad de un hogar. Por eso, en cada proyecto, analizan los principales riesgos relacionados con los intentos de robo y asalto y se proponen los diversos métodos y sistemas de seguridad que mejor se adapten a las necesidades. Todo un mundo de opciones de alta precisión entre los que destacan:

Videoanálisis perimetral: instalación con cámaras térmicas y/o con cámaras visibles en el perímetro de la instalación, que pueden complementarse con dispositivos disuasivos como, con dispositivos disuasivos y sorpresivos, como pueden ser los focos de gran potencia y/o sistema sistemas de megafonía.

Sistemas de seguridad anti-intrusión interiores: detección interior desde la misma entrada a la vivienda, priorizando las vías de comunicación con la Central Receptora y la autonomía del sistema de seguridad.

Sistema de seguridad anti-intrusión exteriores: combinados con los sistemas de seguridad anteriores, buscan proteger la vivienda desde el exterior antes de que el intruso consiga entrar en ella. Se busca una detección perimetral que puede contar con diferentes opciones como los sistemas de videoanálisis mencionados, detección exterior perimetral y/o cámaras de videovigilancia asociadas a dicha detección perimetral para que la central receptora pueda verificar el salto de alarma.

Seguridad de alta precisión para negocios y recintos industriales En la seguridad de los negocios y empresas, uno de los elementos que más preocupa es el de disponer de la seguridad necesaria y reducir al máximo las probabilidades de sufrir un intento de intrusión o vandalizaje.

Se necesita disponer de sistemas de seguridad que minimicen la posibilidad de intrusión y si esta se produce, abortarla en el mínimo espacio de tiempo posible, garantizando, sobre todo, que el aviso a la Central Receptora de Alarmas Privada se realice lo antes posible para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan llegar a su ubicación rápidamente.

Para lograr este objetivo, los sistemas de seguridad deben ser diseñados por profesionales especializados y no ser únicamente elementos propuestos por comerciales no expertos en seguridad, sin experiencia en el sector.

Todos los proyectos de Mood Seguridad garantizan al cliente ser informado debidamente de las diferentes tecnologías que hay actualmente en el mercado para guiarlos en la consecución de su objetivo principal: Estar seguro, además de sentirse seguro.

Por otro lado, los negocios, igual que pasa con la seguridad y los tipos de hogares, no necesitan las mismas soluciones. No es lo mismo un local, que una nave industrial, una fábrica o un despacho en el último piso de un edificio de 15 plantas. Cada una de estas instalaciones precisa de soluciones de seguridad diferentes.

Hay que detenerse en una de las grandes olvidadas: la protección exterior en recintos industriales, para comentar algunas de las recomendaciones de alta precisión, aunque caso requiere de una evaluación exhaustiva:

Para la protección interior de las industrias, la recomendación es siempre instalar un sistema de seguridad cableado con detectores de doble tecnología. El sistema ha de estar compuesto por equipos homologados en grado y que garanticen la máxima detección temprana inmediata.

Implantación de Sistemas de Vídeo Análisis Perimetral con cámaras térmicas y/o con cámaras visibles que detecten la presencia en el instante en que entren en el recinto, mucho antes de entrar en la nave a proteger. De esta forma, la detección temprana permite un aviso más rápido a la Central de Alarmas y, a su vez, aviso a la policía. El tiempo es un factor clave para garantizar que la intrusión no llegue a producirse en el interior, minimizando al máximo los daños posibles a sufrir. Estos equipos pueden complementarse con otros sistemas de focos disuasorios o megafonía.

Protección exterior perimetral compuesta por equipos de detección exteriores especialmente indicados para entornos industriales que recomiendan puedan combinarse con sistemas de cámaras de videovigilancia para que la Central Receptora pueda verificar el salto de alarma de forma inmediata.

Niebla por seguridad: eficaz sistema de alta tecnología con cañones o generadores de niebla, también conocidos comercialmente como ''humo antirrobo'' que evita el hurto deteniendo a los ladrones en pocos segundos al impedirles la visibilidad.

Es imprescindible tener presente que hay que realizar un estudio de las necesidades en cada caso en particular para adecuar la seguridad necesaria. Estos estudios no solo se recomiendan en nuevas instalaciones, sino que se debe ser conscientes que hay que actualizar también los sistemas antiguos que puedan estar ya instalados. En este sentido, Mood Seguridad se encuentra en numerosas ocasiones con sistemas de seguridad ya instalados y su función es ayudar a optimizarlos e intentar por todos los medios poder aprovechar la inversión realizada en su momento siempre, con el objetivo principal, de dotar al cliente de hábitos adecuados y de la instalación necesaria para poder llevar a cabo una buena prevención de los delitos y aumentar su seguridad.