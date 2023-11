Foro Capital Pymes cierra la celebración de su décimo aniversario habiendo canalizado, en total, más de 60 millones de euros a PYMES y Scaleups

Foro Capital Pymes, un evento empresarial de renombre dentro del ecosistema empresarial español, celebra el cierre de su décimo aniversario este mes de octubre. Durante esta década de compromiso y dedicación a las pequeñas y medianas empresas, se alegra de poder anunciar que ha canalizado con éxito más de 60 millones de euros para respaldar el desarrollo y crecimiento de estas Este hito representa un logro significativo en el panorama empresarial y financiero de España. Las PYMES y Scaleups no tienen un acceso fácil a los capitales necesarios para crecer y con la financiación alternativa, canalizada a través de Foro Capital Pymes se está consiguiendo la creación de valor empresarial que con la financiación tradicional no habría podido darse.

Desde su inicio, Foro Capital Pymes ha mantenido el lema "Una oportunidad para crecer siendo Pyme", brindado una plataforma clave para que las Pymes se conecten con inversores, expertos financieros y líderes empresariales de renombre. Durante los últimos diez años, ha desempeñado un papel relevante en el apoyo para que Pymes y otras empresas de menor envergadura que buscan fortalecer sus operaciones, puedan acceder a fuentes de financiación alternativa y explorar estrategias de crecimiento sostenible.

Foro Capital Pymes ha canalizado los fondos, a través de la puesta en contacto de inversores con las empresas en busca de financiación a través de los foros de inversión organizados periódicamente por la organización. Hasta la fecha de hoy se han organizado 85 ediciones.

"Estamos encantados de celebrar nuestro décimo aniversario y de anunciar que hemos superado los 60 millones de euros canalizados para las Pymes españolas. Esto no habría sido posible sin el apoyo continuo de nuestros inversores, colaboradores y, por supuesto, las Pymes que confían en nosotros", declaró Miquel Costa, CEO y Presidente de Foro Capital Pymes. "Durante este tiempo hemos logrado apoyar la financiación de muchas empresas, al mismo tiempo de haber ofrecido excelentes rentabilidades a nuestros inversores. Para el futuro seguiremos apoyando la creación de valor empresarial de manera aún más exitosa".

Foro Capital Pymes continúa siendo un actor relevante para que las Pymes españolas encuentren métodos de financiación alternativos, y este décimo aniversario marca el inicio de una nueva década en el que seguirán colaborando en el crecimiento empresarial.