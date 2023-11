Éxito total en la Segunda Edición de 'Estrellas contra el cáncer' a favor de ASPANOB

14 chefs con Estrella Michelín brillan en STK Ibiza por una buena causa. El restaurante STK se vistió de gala un año más para acoger la Segunda Edición de "Estrellas contra el Cáncer". Este prestigioso evento solidario tuvo como objetivo principal posicionar a la isla de Ibiza en el mundo gastronómico, dando valor a los productos locales y, a su misma vez, recaudar fondos para ASPANOB (Asociación de padres de niños con cáncer de Baleares).

La magia de esta velada fue posible gracias a la colaboración entre Eating in Ibiza y el Consell d'Eivissa; el restaurante STK Ibiza; la CEO y fundadora de NM Events in Ibiza, Nuria Moreno; el prestigioso chef del restaurante La Gaia, Óscar Molina y junto a él los reconocidos chefs estrella Michelín: Maria José Martínez, Samuel Naveira, Carles Abellán, Paco Roncero, Andreu Genestra, Óscar García, Álvaro Garrido, Rafael Soler, Ignacio Solana, Luis Veira, Pablo González, Victor Martin y Fernando Villaclaras.

El evento comenzó a las 20:30 h con un cálido recibimiento de la Colla de baile pagés ‘Sa Bodega’. Con las vistas inigualables a Dalt Vila, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de un cóctel con estaciones de jamón ibérico y caviar, estación de licores Familia Marí Mayans, además de los platos más exquisitos preparados por los chefs.

Una vez finalizado el cóctel, los comensales tomaron asiento y disfrutaron de toda una experiencia, ya que "Estrellas contra el Cáncer" no solo fue una experiencia gastronómica de alto nivel, sino también una noche llena de emociones y sorpresas. La velada incluyó música en vivo, actuaciones y la presencia de los músicos DiscoBandits y los dj 's Petit & Vázquez de La Movida Ibiza fueron los encargados de poner la ‘guinda del pastel’.

Además, la Unión Deportiva Ibiza regaló camisetas personalizadas con los nombres de todos y cada uno de los niños que se encuentran hospitalizados actualmente, de Ibiza y Formentera, un gesto que conmovió a todos los presentes. Por último, ASPANOB aprovechó la ocasión para nombrar a STK Ibiza nuevo embajador por su implicación. "Estrellas contra el Cáncer" se destaca como una oportunidad única para que la sociedad ibicenca se una en un gesto de generosidad y apoyo a una causa que merece toda nuestra atención.

La lucha contra el cáncer infantil es una batalla que no puede librarse sin la ayuda de todos, y este evento nos brinda la oportunidad de contribuir de manera significativa. La organización agradece a todos los patrocinadores, en especial al STK Ibiza por acoger el evento y por la impresionante oferta de entretenimiento así como también al grupo de músicos DiscoBandits a los dj 's Petit & Vázquez de La Movida Ibiza.

De igual forma, a las marcas: Monte Nevado, Atún Balfegó, Aquanaria, NM Events in Ibiza, Ibiza Gran Hotel, Iberia, Iberia Express, Iberia Air Nostrum, O Beach Ibiza, Grand Palladium Hotel & Resorts, Migjorn Ibiza Suites & Spa, Familia Mari Mayans, Ocean Drive Talamanca, Ocean Drive Ibiza, Primeras Marcas, Pomona Bakery, Perla Caviar, Gasifred, One Suites Ibiza y All Solutions por su apoyo incondicional a la causa. Nuria Moreno, una de las impulsoras de este evento, emocionó a todo el público con un discurso sincero sobre la importancia de ayudar a las familias de los niños y niñas con cáncer de Ibiza y Formentera, compartiendo su propia experiencia en la lucha contra el cáncer. "Solo puedo dar las gracias a todos los que han colaborado con esta idea, en especial a los chefs. Además, quiero reconocer la gran labor que realiza ASPANOB", declaró emocionada. Esta segunda edición superó todas las expectativas al demostrar que la unión de la gastronomía y la solidaridad puede superar grandes retos. "Estrellas contra el Cáncer" ha dejado una huella imborrable en Ibiza, combinando la excelencia culinaria con el corazón solidario de la comunidad. El éxito de esta edición promete un futuro brillante para este evento solidario de alto renombre.