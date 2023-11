¿Cómo son las soluciones Microsoft Azure de la mano de Caltico?

En la actualidad, las empresas tienen que hacer frente a un entorno competitivo que les exige procesos productivos altamente eficientes en costes, calidad y tiempos de entrega. Es por ello que la implementación de software de gestión empresarial se ha convertido en una realidad cotidiana. Con estas herramientas tecnológicas, las compañías buscan optimización, velocidad y productividad.

Ante la creciente demanda de estos programas informáticos, se ha registrado un notable incremento de proveedores que buscan tomar una porción del mercado. No obstante, los expertos de la firma Caltico advierten que no todos son proveedores confiables ni trabajan con productos prestigiosos como Microsoft Azure.

Un abanico completo de soluciones Microsoft Azure Caltico es una compañía de consultoría y servicios informáticos que se ha enfocado en tecnologías de la marca Microsoft para las empresas de todo tipo. De hecho, es partner oficial de la multinacional del software especializada en tecnologías de la nube, aplicadas en ambientes como Office 365 y Azure. Esta firma además es agente digitalizador del programa Kit Digital 2023.

Como proveedores de soluciones altamente eficientes poseen un catálogo en el que figuran productos como Azure Virtual Desktop y Windows Virtual Desktop. Estos son software de gestión para empresas que aportan soluciones operativas en aspectos como gestión documental, ventas, marketing, soluciones web y gestión de proyectos.

También ofrecen otros productos avanzados de la firma Microsoft como SharePoint, Project y Dynamics CRM, con los que desarrollan proyectos a la medida para empresas. De hecho, aseguran tener casos de éxito en compañías de sectores muy diversos como Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información, Seguros e Industria. Estudian cada caso en particular para diseñar la solución más adecuada.

Azure de Microsoft y las virtudes del ecosistema Entre las soluciones que más solicitan los clientes de Caltico figuran las relacionadas con Microsoft Azure. Esta es la división de la multinacional encargada de desarrollar, crear, implementar y administrar aplicaciones inteligentes y servicios en la nube. Señalan que el portafolio de esta división de Microsoft se ha venido diversificando en los últimos años.

Microsoft Azure es una plataforma de servicios tipo PaaS y a la vez tipo IaaS, es decir, que también funciona como infraestructura de servicios. Son modelos informáticos con una arquitectura muy versátil que a la vez ofrece otros beneficios operativos. Uno de los más importantes tiene que ver con la rapidez de implantación.

Los representantes de Caltico señalan que, si bien todas las organizaciones requieren optimizar sus procesos con la tecnología, no todas ellas ofrecen las respuestas adecuadas. Advierten que si la solución seleccionada no es lo suficientemente robusta y escalable se convertirá, más temprano que tarde, en un problema. Además, sostienen que el proveedor de estos productos debe poner a disposición el acompañamiento necesario para su implementación.