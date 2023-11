Bizidem, reinventando el servicio de mudanzas en Bilbao con Steeve

¿Cómo puede un paisajista francés, recién llegado a Bilbao, crear un impacto revolucionario en el mundo de las mudanzas? Steeve, fundador de la empresa mudanzas Bilbao llamada Bizidem, tiene la respuesta.

Steeve no es un novato en el negocio. Su relación con el mundo de las mudanzas comenzó desde temprana edad en Francia, acompañando a su padre en el trabajo. "Las mudanzas es una profesión reconocida en Francia", comparte. Para él, mover cajas y muebles no es solo un trabajo físico, requiere estrategia, visión y, sobre todo, empatía. La idea de Bizidem nació una noche en Bilbao, después de trabajar en empresas de mudanzas que, según Steeve, no valoraban ni a los empleados ni a los clientes.

"No estaba cómodo, no podía ser yo mismo", dice. Sin embargo, en la pandemia del covid, tuvo una oportunidad. Con tiempo para reflexionar y algunos ahorros, compró un camión y, en junio de 2020, Bizidem llevó a cabo su primera mudanza, demostrando que la mudanza es un arte y no solo un negocio. Steeve recuerda con especial cariño una mudanza en Bilbao de un importante negocio que pertenece un ex jugador del Athletic Club de Bilbao. "Fue un desafío. Otros estimaron 2 días de trabajo, pero sabíamos que necesitaríamos al menos cuatro".

Con muebles que pesaban más de 200 kilos, el equipo de Bizidem garantizó un traslado preciso y eficiente. Al final, el cliente quedó satisfecho, y para Steeve, esa es la mayor recompensa. Pero no todas las mudanzas son iguales.

Steeve ha sido testigo de la angustia y el estrés que puede causar una mudanza. "El cliente siempre tiene incertidumbre", afirma. Y es aquí donde Bizidem marca la diferencia. Desde la preocupación por el trato adecuado de las pertenencias hasta el manejo de situaciones delicadas, como el fallecimiento de un ser querido o un divorcio, la empatía y el compromiso de Steeve y su equipo son palpables.

Cuando se le preguntó sobre las mejoras que le gustaría ver en la industria de mudanzas en España, Steeve fue claro: profesionalización y formación. "También es un sector que se presta mucho para el trabajo en negro, lo que degrada la profesión", afirma. Bizidem es la visión de Steeve hecha realidad.

No aspira a ser una empresa con una flota de 20 camiones, sino a ser reconocida en el País Vasco por su calidad y compromiso. Para él, hacer mudanzas no es simplemente un negocio, es una pasión heredada de su padre y una oportunidad para marcar la diferencia en la vida de las personas. En resumen, Steeve y Bizidem están aquí para cambiar la percepción de las mudanzas en Bizkaia. Con empatía, profesionalismo y una visión clara, Steeve está demostrando que las mudanzas pueden ser más que solo transportar cosas de un lugar a otro: pueden ser una experiencia transformadora y positiva para todos los involucrados.