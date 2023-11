DayForPlanet expande su compromiso con la sostenibilidad con la apertura de su nueva tienda en Zaragoza

DayForPlanet prepara la inauguración de su nueva tienda en Zaragoza.

Con la expansión más allá de Cataluña, donde hasta ahora residían todas sus tiendas, refuerza su compromiso de impulsar la economía circular y promover el consumo responsable en una era de creciente conciencia ambiental.

DayForPlanet es conocida por su perseverancia en reducir el desperdicio de prendas de vestir, al recuperar artículos con ligeras taras, excedentes de marcas por devoluciones, cambios de catálogo o artículos de segunda mano que aún tienen una vida útil significativa. Estos artículos, que de otro modo se destinaban a la destrucción, encuentran una segunda oportunidad en las tiendas de DayForPlanet. Promueven así un concepto que han hecho suyo: Moda con + más vida.

Ahí es donde radica su esfuerzo y trabajo. Cada semana reciben ropa de diferentes e importantes marcas y su objetivo es que esta ropa, que está en buenas condiciones para usarse, se vista.

Frente al Fast Fashion DayForPlanet rechaza el modelo insaciable del Fast Fashion en el que las prendas duran muy poco tiempo y enseguida se desechan para adquirir nuevas. Ya sea por parte del consumidor o de las empresas, esta ropa acaba u olvidada en armarios hasta el fin de los días, o en contenedores y vertidos en la naturaleza, por el simple crimen de que salieron a la venta cosas nuevas. Por eso, su eslogan es: Making every day count for our planet ("haciendo que cada día cuente para nuestro planeta").

La industria textil es una de las más contaminantes del mundo. Para la fabricación de camisetas, pantalones, vestidos… se vierten multitud de residuos nocivos al medio ambiente, se gastan miles de litros de agua y se emiten ingentes cantidades de CO₂ a la atmósfera. DayForPlanet defiende que no se fabrique tanto y que se consuma lo que ya existe.

Con tres tiendas en Barcelona, la apertura de esta nueva en Zaragoza representa un paso importante para que estos valores sigan haciéndose más presentes en la sociedad.

Características destacadas de la nueva tienda DayForPlanet en Zaragoza Productos sostenibles. La tienda en Zaragoza ofrecerá una amplia gama de productos sostenibles, desde ropa hasta accesorios, todos seleccionados cuidadosamente para reflejar el compromiso de la marca con la moda consciente.

Precios asequibles. DayForPlanet se enorgullece de ofrecer prendas de alta calidad a precios asequibles. La gran mayoría de sus productos van de 1 euro hasta los 15. Ponen así al alcance del consumidor prendas de importantes marcas a precios muy económicos.

Recogida de ropa. Por cada 10 prendas en buenas condiciones que los clientes donen, se les compensará con un vale de 5 euros para gastar en la tienda. El objetivo es que se mueva la ropa olvidada en los armarios. Y que no muera.

Apoyo a la comunidad. La empresa está comprometida en ser un miembro activo de la comunidad local, colaborando con organizaciones benéficas y promoviendo iniciativas de sostenibilidad en Zaragoza.

Concienciación ambiental. La tienda de Zaragoza no solo es un lugar para comprar ropa de moda, sino también un espacio educativo, con información sobre la importancia de la economía circular y el consumo responsable.

Cita del CEO de DayForPlanet, Gabriel Gil: "Estamos encantados de llevar nuestro compromiso con la moda sostenible y la economía circular a Zaragoza. Esta nueva tienda no solo ofrecerá a los consumidores una oportunidad única de elegir ropa sostenible, sino que también se convertirá en un centro de concienciación sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Nuestra misión es simple: reducir el desperdicio, promover el consumo responsable y hacer una diferencia positiva en la lucha contra el cambio climático".

Detalles de la inauguración La nueva tienda DayForPlanet en Zaragoza abre sus puertas al público el lunes 6 de noviembre. Habrá regalos para los primeros clientes.

Acerca de DayForPlanet DayForPlanet es una organización con varias tiendas de ropa sostenible que se dedica a la recuperación de prendas de vestir con ligeras taras, excedentes de marcas por devoluciones, cambios de catálogo o artículos de segunda mano. La empresa tiene como objetivo principal impulsar la economía circular, promover el consumo responsable y concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta. Con tres tiendas en Barcelona, DayForPlanet continúa su expansión en el resto del territorio español.

