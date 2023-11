Un perfil valioso difícil de encontrar y mantener en empresas es el talento digital

La transformación digital ha provocado un crecimiento exponencial en la demanda de profesionales con habilidades digitales en Europa y España, como parte integral de la UE, no es una excepción.

Las empresas buscan talento digital para competir en un mercado cada vez más globalizado, en el que internet es la puerta a todos los mercados y la herramienta clave para potenciar cualquier negocio.

Sin embargo, hay una gran barrera para esta digitalización, tanto para pequeñas como grandes empresas: la falta de profesionales especializados en competencias digitales.

El contexto actual en Europa El panorama laboral digital en España y Europa es prometedor pero desafiante. La demanda de profesionales con habilidades digitales está en auge, pero la oferta todavía no satisface completamente esa demanda que ha ascendido un 40 % en el último año y solo el 11 % de los candidatos cuentan con las habilidades necesarias, según un informe de “Digital Talent Overview 2022” de ISDI.

En 2022 se estimó que más del 80 % de las empresas españolas estaban en el proceso de digitalización y alrededor del 60 % de ellas afirmaba tener dificultades para encontrar profesionales con las competencias digitales adecuadas. Según el DESI (Índice de Economía y Sociedad Digital), se estima que para 2025 en el país tendrán que enfrentar un déficit de alrededor de 85.000 profesionales en el ámbito de talento digital.

Si se mira hacia Europa la situación no es muy diferente. La Comisión Europea ha previsto que, para 2025, Europa podría enfrentarse a una escasez de hasta 756.000 profesionales de tecnologías de la información y la comunicación.

La clave del éxito, entender qué busca el talento digital. Los perfiles digitales no son ajenos a esta realidad y desde 2021 se ha doblado la predisposición a cambiar de trabajo, hasta un 42 % de estos perfiles se muestran abiertos al cambio. De ahí que la relevancia para las compañías de tomar en consideración los factores que buscan estos profesionales de forma prioritaria, pues ejercen de verdaderas palancas de retención.

¿Pero cómo pueden las compañías llegar a entender este nuevo contexto y la realidad del mismo? Con el objetivo de ayudarlas en esta misión, Candee, consultora de talento especializada en perfiles digitales, ha elaborado su primer Estudio “The Good Digital Company”, descrifrando qué busca el talento digital en España. Este estudio se presentará el próximo día 8 de noviembre vía online en un webinar abierto, donde se analizarán todos estos aspectos. Beneficios clave que motivan a este talento, qué aspectos deben tener en cuenta las empresas para mejorar y qué lleva al talento a querer cambiar de compañía, entre otros.

La era digital ha supuesto un gran reto en todos los ámbitos y el área de reclutamiento y recursos humanos no ha sido una excepción en este proceso.