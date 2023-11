Consejos avanzados de Crazy Time Gambling para maximizar sus ganancias

Si quieres entender mejor el juego de Crazy Time y que tus partidas sean un poco más interesantes, estás en el sitio correcto. En esta guía, te queremos compartir algunos trucos y consejos para jugar en esta ruleta en línea.

Entendiendo Crazy Time

Crazy Time es un apasionante juego de casino que consiste en jugar a la rueda giratoria con juegos de casino al mismo tiempo. Pero su característica más especial es que un crupier en vivo es quien te guía durante el juego.

Para empezar a jugar, debes hacer apuestas en las diferentes partes de la rueda. Hay 54 secciones con números como 1, 2, 5 y 10, y también cuatro juegos de bonificación: Pachinko, Cash Hunt, Coin Flip y Crazy Time.

Cada parte tiene sus propios premios y límites de apuesta, que varían según el casino en línea en el que juegues.

Apostando en Crazy Time

Puedes seleccionar un número o una bonificación en la ruleta y apostar la cantidad que quieras. El crupier gira la ruleta y si aciertas, ganas y recibes dinero. Si la ruleta cae en una bonificación, puedes jugar un mini juego extra.

Recuerda que tus ganancias dependen de cuánto apuestes y cuántas apuestas hagas a la vez. Eso sí, te recomendamos que antes de jugar, asegúrate de que el casino esté autorizado por una entidad reguladora, como la Malta Gaming Authority, para que estés seguro de que es legal.

Estrategias para maximizar los pagos

El juego tiene varias estrategias. Si bien no te garantizan que vas a ganar, te pueden ayudar un poco a hacer mejores pronósticos. Veamos cuáles son:

La Estrategia Martingala

La estrategia de Martingala es simple: si pierdes, la próxima vez deberías ganar.

Puedes elegir un número o un bono de la ruleta, como 1, 2, 5 o 10, o Coin Flip, Cash Hunt, Pachinko, o Crazy Time. Si aciertas y tu premio se duplica, cambia a una apuesta diferente. No hay problemas si perdiste antes, si sigues haciendo más apuestas hay posibilidades de que aciertes y recuperes lo que perdiste.

Estrategia del Bonus Hunter

Esta estrategia se enfoca en las partes de bonificación de la ruleta y solo usa 9 secciones. El objetivo es aprovechar estas rondas antes de quedarte sin dinero. La clave está en usar multiplicadores que pueden aumentar tu apuesta hasta 20,000 veces. Puedes hacer lo siguiente:

Dos unidades en Crazy Time.

Dos unidades en Coinflip.

Dos unidades en Pachinko.

Cuatro unidades en Cash Hunt.

Ten en cuenta que esta estrategia puede gastar tu dinero rápidamente. Ya que las rondas de bonificación suelen activarse sólo alrededor de una vez cada 10 rondas. Pero si un multiplicador se combina en una de estas secciones y la ruleta cae en ella, obtendrás una ganancia interesante.

Método 10-5-2-1 (Cobertura del 83,33%)

Este truco se centra en los números y cubre 45 partes de la ruleta. La idea es jugar más tiempo con premios que no son muy grandes. Para hacerlo, apuesta de esta manera:

Pon €2 en el número 10.

Pon €2 en el número 5.

Pon €2 en el número 2.

Pon €4 en el número 1.

Si ganas, generalmente recibirás cerca del doble de lo que apostaste al principio. Pero ten en cuenta que también podrías perderlo. Al cubrir la mayoría de las partes de la ruleta, el premio mínimo que puedes ganar es €8 si la bola cae en los números 1 y 2. Además, si cae en el número 10, podrías conseguir un premio adicional de hasta €22.

Consejos y consideraciones

Si quieres mejorar tu experiencia en Crazy Time (y al mismo tiempo jugar responsablemente), te dejamos unos pequeños truquitos que te pueden servir:

No confíes en sistemas de apuestas: No creas en estrategias que prometen ganancias seguras, ya que Crazy Time es un juego aleatorio y no existen trucos infalibles.

Establece tus límites de tiempo: Decide cuánto tiempo jugarás antes de comenzar y respétalo. Un temporizador puede ayudarte a recordar cuándo es hora de detenerte.

Haz apuestas en diferentes zonas de la ruleta: No te limites a una única apuesta. Apostar en diferentes partes de la ruleta te da más oportunidades de ganar y hace que sea más divertido.

Prueba diferentes estrategias: Usa estrategias diferentes, como "Estrategia de Seguridad" y "ALL IN" o las que te mencionamos antes. Cambiar cómo juegas te permite ir probando la que mejor te funcione a ti.

Además, recuerda siempre jugar en casinos confiables con licencias de operación como la de la Dirección General de Ordenación del Juego u otras organizaciones de acuerdo a los territorios en donde operan.

Conclusiones

Crazy Time es un juego interesante. Si comprendes cómo funciona y utilizas buenas estrategias, podrás volverte mejor en la ruleta. Pero aunque buscamos formas de ganar más, siempre recuerda que aquí la suerte es lo que más cuenta. Jugar de forma responsable es clave, así que pon límites a tu dinero y disfruta del juego.