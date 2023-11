No importa si el paso que Sánchez está dispuesto a dar humilla a las víctimas del terrorismo etarra. Para Sánchez, según doctrina de su predecesor Zapatero, eso no es relevante porque ETA hace mucho que no asesina. A las víctimas y a la sociedad española lo que les correspondería ahora es pasar página, olvidar y mirar hacia otro lado. Bildu ya tiene lo que quería y Sánchez lo que necesita.

Sánchez ha abierto la veda y con este gesto, y la foto, entre otras, de la líder de Sumar con Puigdemont, inicia un tiempo político nuevo del que él será responsable. Porque, aunque los frutos no serán inmediatos, llegarán. Y la autodeterminación, que es lo que Junts y Bildu anhelan, estará sobre la mesa, quizás no demasiado tarde y sin resistencia ciudadana.