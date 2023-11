Los islamistas matan a los homosexuales

Palabras de Arturo Pérez Reverte a la que yo me suscribo:” En cuanto a Israel, hay un factor fundamental, Israel es una democracia a la europea. Sus valores son democráticos y europeos. Allí puede una chica llevar minifalda sin que la llamen puta. Allí una mujer puede no llevar velo. Allí hay elecciones libres: puedes debatir, hay movimientos anti belicistas israelíes, funcionan bajo nuestros parámetros. Mientras que esta mañana he visto en Internet a un médico de Hamás hablando en televisión dando consejos de cómo hay que pegar a las mujeres para que no le rompan huesos ni les hagan lesiones graves. Los palestino han estado luchando toda la vida para que les devuelvan sus tierras, yo estuve con ellos cuando Arafat. Pero, esa causa que es absolutamente legítima, ha caído en manos de Hamás vía el dinero de Irán y estos son tremendamente salvajes porque creen tener a Dios de su parte, ahí tenemos las imágenes de los Kibuts. Y la población musulmana de todo el mundo aplaudió esta barbarie. Hay una imagen de un niño diciéndole a si padre que había matado a 10 judíos, y este le aplaudía. Yo que he estado allí considero que no hay buenos y malos, pero Israel tienen los valores más parecidos a los europeos y los islamistas que matan a los homosexuales por serlo.