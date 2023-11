Renacimiento

Duele mucho el dolor crónico del mundo que hemos creado.

Duele más el dolor creciente y sostenido del mundo que estamos creando…

¿Acaso los humanos hemos nacido con este propósito? ¿alguna vez en este planeta se ha vivido en plenitud de felicidad?

Siendo no para la primera, para la segunda fue así cuando la Tierra estaba sin gente y solo la habitaban seres humanos. Así, ¿qué pasó entremedio para haber llegado a este hoy tan violento, convulso e irreparable a nivel global?

Saberlo, formaría parte de un relato retroactivo de quizás millones de años, hasta llegar a una causa no humana e irrepetible como el nacer.

A diferencia de la interminable secuencia de guerras hechas nacer por gente codiciosa, nacer en la Tierra como humanos, solo se puede dar una vez, y en una segunda, nacer de la Tierra (de oruga a mariposa).

Las guerras creadas desde aquella primera causa, en este tiempo que ya se nos agota, se nos muestran más precipitadas, exacerbadas e incivilizadas que nunca; como si el propósito de esa gente fuese destruir la Tierra y temen que no les dará tiempo.

Ser prisioneros y-o víctimas de pasiones ideológicas y pulsiones individualista-materialistas, nos resta muchos grados de esa lucidez que traíamos los humanos antes de nacer; hoy tan necesaria para discernir en conciencia y neutralidad. Es lo que nos impide reparar desde ese diagnóstico como causa, del porqué mañana el dolor humano crecerá y la humanidad global será más infeliz que hoy….como consecuencia.

Si desde la escuela enseñaran a reflexionar en diálogo con nuestra conciencia individual; acompañarnos desde infantes a meditar en lo íntimo y compartirlo en clase, revisando las actuaciones, por ejemplo, en el recreo o el comedor, hoy estaríamos entrenados a explorarnos con el ánimo de corregir, hasta dar con la única fórmula que nos rehabilitaría como personas humanas en evolución de lucidez.

Esta es la gran asignatura pendiente a incluir en el curriculo escolar: HUMANIDADES para el desarrollo silvestre de la inteligencia natural. Máxime en una sociedad en que niños y jóvenes son cada vez más dependientes a causa de un proteccionismo excesivo por los padres y un conductismo mediático-institucional con la consecuencia en la dificultad para sobrellevar la frustración, y para enfrentarse a las injusticias. Niños y jóvenes que hoy buscan alivio, “llenado” y refugio en las tecnologías digitales y cultura del entretenimiento para el tener y el placer.

A su vez, supondría el ocaso sistémico y la oscuridad de la aún translucidez gobernante. Lo tratan de evitar desluciendo a los niños con programas “educativos” alienantes diseñados por la Unesco-ONU, y a todos con imposiciones político-”sanitarias” diseñados por la OMS-ONU.

Lo reafirma el hecho de que, por cesión implícita de la soberanía de los 27 estados, la presidencia de la UE en mayo de 2024, va a firmar con la OMS el Reglamento Sanitario Internacional RSI-2024, a partir del cual impondrá los protocolos e instrucciones de obligado cumplimiento (hasta hoy recomendaciones) trazados por la OMS, a todos sus estados miembros. De nuevo el fascismo en la Europa del siglo XXI...toda una declaración de guerra.

La codicia lujuriosa, es la savia que nutre las mentes de los amos de la guerra y brota desde la raíz del árbol del mal de todos los males. La cobardía muda de gobiernos cómplices, que por afinidad ideológica y-o incentivada, por una parte ceden su soberanía a la OMS-ONU, y por otra apoyan esas guerras de invasión a la dignidad humana y de pueblos y naciones, se hace extensiva hoy más que nunca a todos los partidos políticos y sindicatos moralmente minimizados. Instituciones plegadas en lo económico y comercial a intereses de las grandes corporaciones del neoliberalismo más radical, y en lo geoestratégico a los de la OTAN y países supremacistas en labores de gendarmes del planeta, y que les lleva a convertirse en enemigos de la humanidad, incluso para cada vez más ciudadanos occidentales.

Es otra gran asignatura pendiente: RENACIMIENTO, para revisar, reciclar y reparar todos los organismos públicos humanitarios internacionales de la UE y los dependientes de una ONU y Corte Penal Internacional (CPI) hoy inanes (“vacuum”) tanto en el tema de Palestina como en el del Sáhara y otros.

El estado de Israel siempre bien apadrinada por halcones, se situó al margen al no reconocer a la CPI y no obedecer los mandatos de la ONU. EEUU también al no ratificar su adhesión al tratado final de la CPI, con el añadido del derecho a veto en la ONU, para bloquear en esa sede cualquier petición de una investigación por parte de la CPI a la acción de Israel en Palestina o de Marruecos en la RDS. Este desprecio a las reglas del juego internacional pone más de actualidad que nunca, quien titulando su novela: “La comedia humana” (Honoré Balzac) escribió: “Las leyes son como las telas de araña, atrapan a las moscas pequeñas mientras las moscas grandes pasan libremente”. Habría que recordárselo más a menudo al fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan,en razón a como asegura el jurista internacional, impulsor del Tribunal de La Haya, experto en genocidios y escritor Philippe Sands: “El derecho es el único lenguaje que habla todo el mundo”, que a su vez denuncia al fiscal de la CPI por: “….inacción (“vacuum”) contra el Ejecutivo de Netanyahu por su simpatía con las potencias occidentales. Una reina de la publicidad cuando le conviene y bastante discreto cuando no le conviene, que ha estado en silencio durante las tres últimas semanas ¿dónde ha ido?” La codicia nos ciega a la hora de discernir y ser más ambiciosos en la coherencia para actuar desde el respeto a la soberanía de las naciones y los pueblos. Así, ante tanta inmoralidad institucional, la desobediencia cobra legitimidad y la antepondríamos a cualquier otra formalidad oficial de “moralidad” política y democrática, cívicamente devaluadas.

Aún siendo el escalón que precede al amor, y éste nos queda muy lejos incluso de comprensión, aplicarnos en el respeto desde el no hacer a otro lo que no quieres para ti, sería suficiente para corregir la gran injusticia que supone el valerse de cualquier medio de fuerza, para imponerse siempre la misma gente, en primera fila del buffete libre de la mesa de las riquezas del planeta. Este saqueo histórico de bienes y la intrusión por invasión de territorios y expropiación de tierras (Irak, Libia, Siria, Sáhara, Palestina y una Cisjordania sin Hamás), es la causa primera que impide que nazca la paz.

Seguir en ello, desobedeciendo una y otra vez los mandatos y trazados de líneas fronterizas de la ONU (desde que en 1.947 los anglosajones abandonaron Palestina) genera impotencia y falta de esperanza total en la Palestina ocupada y no. Así las únicas respuestas que se pueden esperar son del todo irracionales….¿o es que deben poner la otra mejilla?

¿Quien pegó el primer tiro? ¿quien sigue ocupando cada vez más tierra del otro? Si la ONU no es capaz de actuar con firmeza ante estos atropellos criminales continuados en Gaza, hoy también en Cisjordania por colonos crecidos ante la censura mediática ¿quién lo hará?....¿la autodestrucción? Guerras, invasiones, colonizaciones, saqueos, violaciones y hasta genocidios, fueron base operativa para generar la riqueza que hoy ostentan los países del continente originalmente más pobre del planeta. Hoy enriquecido por la fuerza de las armas y sus alianzas de ultramar, continúa el saqueo belicoso, evitando enjuagar su conciencia rapiñera.

El que se den litigios por disputas territoriales entre dos países fronterizos pudiera entenderse, al igual que yo con mi vecino por una esquina del jardín. No es entendible que yo mantenga la misma disputa por una parte del jardín del vecino del otro lado de la calle; como tampoco es entendible que se ponga en duda la soberanía continental de un país, plaza o ciudad, que hace siglos fue invadido por otro país que les separa una frontera natural como el mar o un océano, y aún se da entre Marruecos y España (Ceuta, Melilla, El Andalus, Sáhara Occidental), entre Reino Unido y España (Gibraltar), entre Canarias y España, por ir a lo más próximo y en “calentamiento” progresivo….no climático. Si cegados por la codicia territorial, no repasan para reparar a tiempo...a verlas venir. Negociar la paz tras ganar la guerra, es de matones oportunistas, y todos esos territorios nombrados se consiguieron de esa manera...y hoy viven su “paz”.

Cada cual en su orilla, y si hay que cruzar el mar, sea para intercambiar desde acuerdos en igualdad; para rescatar y acoger…….nunca para invadir.

“Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado”.

Hacer realidad estos anhelos de Mario Benedetti y las utopías de los caballeros andantes, marcarán la hazaña del RENACIMIENTO en este glorioso siglo. El sueño imposible que mantenía entusiasmado al noble hidalgo manchego: “Ama, no lo que eres, sino aquello en lo que te puedes llegar a convertir” ….al animar a la bella castellana, a emprender su vuelo iniciático, de su “yo” al “Soy”….de Aldonza a Dulcinea...de la oruga terrenal a la Mariposa estelar.