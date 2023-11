​No es política, es iniquidad

Según parece, ya prácticamente todo está hecho: en breve, habrá investidura en medio de un revuelo de píxeles, ondas y tinta; pero sólo eso, un revuelo más mediático que social.



Venimos siendo, los españoles, convenientemente adiestrados en la insensibilidad cultural de lo propio. Pero, ¿qué podíamos esperar de un país cuya Constitución en vigor (1978) dice que la lengua nacional es el castellano (una variedad dialectal) para ocultar que es el español, porque quienes hablan otras lenguas regionales reclaman que su lengua también es española por encontrarse en España, para, a renglón seguido, renegar de España y de su españolidad? ¿Cuáles podíamos pensar que serían las consecuencias de inventarse un nuevo significado de “nacionalidad”, un término intermedio entre nación y región, que diera gusto a quienes practican la democrática desigualdad, cuya enseña política es la supremacía racial, cultural o moral, y quieren destruir la nación para tener donde asirse para constituirse en un Estado?

¿Qué frutos dará un país en el que quien lo ha dirigido y pretende seguir haciéndolo promete lealtad mientras está traicionando abiertamente? ¿Qué lealtad puede haber con la Corona, que representa la unidad de la nación, del pueblo español, si se pacta con quienes no reconocen ni la una ni la otra y declaran públicamente su demolición despreciando impunemente las leyes?

¿Qué esperanza se puede tener en un país cuyo sistema educativo falsea, tergiversa, suplanta, elimina o inventa la historia, que promueve la leyenda negra antiespañola -urdida en el pasado por los que crecieron a base de robarnos y extorsionarnos durante siglos, por los que nunca se mezclaron con la población autóctona, por los que, en vez de universidades, crearon reservas para indios-, que se muestra comprensivo con quienes dicen que España tiene que pedir perdón -entre otras cosas, por haber crucificado a Jesucristo-, todo ello fomentado por los que buscan el caos y la desolación para justificar su vocación de mesías autócratas?

¿Puede hablarse de nación, cuando es un término “discutido y discutible”, siempre un proyecto, como lo es la identidad, la de cada ciudadano, que puede ser cambiante según la emoción, la situación anímica, la conveniencia o el capricho? ¿Puede sostenerse una nación que, dicen ahora los que mandan, es una nación de naciones, es plurinacional, cuando buena parte de los que la componen dicen no querer pertenecer a ella? ¿Cabe ilusión en un país en que se nos predica desde el poder que la convivencia y la paz se logran mediante la rendición moral e intelectual a la injusticia?

¿Merece la pena que exista una nación cuyos ciudadanos asisten impasibles al perdón de la traición, primero, han aceptado mayoritariamente que la mentira es un cambio de opinión, después, y que, finalmente, están dispuestos a someterse sin rechistar a la amnesia colectiva?

Rememoro ahora, el consejo que me dio un catedrático ya fallecido, cuando, como representante de estudiantes en una comisión de contratación de profesorado novel, me dijo lo siguiente: “si conoce usted a alguno de los candidatos, no se fije tanto en si sabe mucho o poco, sino en si es buena persona; porque, si sabe poco, eso se suple con esfuerzo; si no es buena persona, eso no tiene arreglo”.