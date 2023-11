Sindone, una pieza arqueológica siempre de actualidad, en noviembre sale una nueva película

Se trata de un lienzo tejido a mano, que apareció en Lirey a mediados del siglo XIV.



Se hizo muy famosa en 1898, el abogado y fotógrafo Secondo Pia descubrió que la imagen en la Sábana es como un negativo fotográfico. Hecho confirmado en 1931, cuando con motivo de la boda del príncipe Humberto II se volvió a fotografiar el lienzo.

Desde entonces, esta pieza arqueológica ha sido sometida a todo tipo de estudios.

En 1973, el botánico Max Frei encontró en ella una serie de pólenes propios de Palestina y Turquía, hallazgos confirmados por un estudio posterior en 1978. Ese mismo año, un grupo de ochenta científicos norteamericanos realizaron un estudio a fondo, al que se denominó STURP (Shroud of Turin Research Project) con la tecnología más puntera disponible en el momento y todos los hallazgos: ausencia de pintura, no signos de capilaridad, ni de putrefacción, la imagen sólo se ve a una distancia mínima de 1,5 mts, detectan sangre del tipo AB, herida en el costado con características postmortem, 60 heridas punzantes en cuero cabelludo y heridas de clavos en las muñecas y pies. No identifican nada en contra y sí a favor de que esa Sábana pudo cubrir a Jesús el Nazareno.

En 1988, se intenta datar el lienzo con Carbono14, fue una decepción para los defensores de la Sindone, situaron su antigüedad entre el 1260-1390. Pero no había unanimidad. Ya en ese momento, Michael Tite, director del estudio, emitió una nota explicativa y discrepante, por no considerarlo el método apropiado y no haberse cumplido los protocolos necesarios. Diez años después, en un congreso en Turín, se confirmó y respaldó la opinión del Dr.Michael Tite. En 2008, el director de la unidad del acelerador de radiocarbono de Oxford, el Dr. Christopher Bronk Ramsey criticó la utilización de sólo el C14 como método de datación y defendió que la Sábana de Turín se puede ubicar en el siglo I de nuestra era.

Estudios con microscopía electrónica realizados en el Hospital San Andrés de Vercelli, por el jefe del departamento, el Dr. Héctor Morano, comparando con tejidos egipcios de antigüedad conocida, le han adjudicado una antigüedad de unos 2.000 años a la Sábana Santa.

En 2019, el dr. Liberato de Caro del Consejo Nacional de Investigación de Italia junto al profesor GiulioFanti de la Universidad de Padua han utilizado un método de dispersión de Rayos X de gran angular, para detectar el envejecimiento natural de la celulosa. El método se considera superior al C14, no destruye el tejido, por lo que se puede repetir la prueba y le da una antigüedad de 2.000 años al lienzo. Los resultados se publicaron en la revista Heritage en el 2022.

El VP8 aparato diseñado por la Nasa para lograr imágenes tridimensionales en el espacio exterior, se ha aplicado a la Sábana Santa y se comprobó que tiene información tridimensional, las pinturas y las fotos no tienen esa información, apreciándose que la nariz está rota y se detectaron unas monedas en los ojos, que estudios posteriores han demostrado que fueron emitidas por Pilatos.

En 2022, el cineasta David Rolfe, un agnóstico que se hizo creyente estudiando la Sindone, estrenó su película:”Who can He be?-¿Quién puede ser Él”, mostrando unas realidades sobre la sábana que los científicos no pueden explicar.

En noviembre de este año, se estrenará una nueva película sobre la Sábana Santa, dirigida por Robert Orlando, un estudio con las técnicas propias de una investigación policial, una especie de CSI sobre la Sindone.

Los estudios sobre esta fascinante pieza arqueológica no cesan y todos apuntan en la misma dirección.

Sólo desde la estadística, la probabilidad matemática de que el hombre de la Sindone no fuera Jesús es prácticamente cero. Hay una serie de coincidencias entre Jesús y el hombre de la Sábana: ambos llevaron un casco de espinas, no se sabe de ningún otro crucificado, al que se le pusiera un casco-corona de espinas, los dos fueron flagelados, transportaron el patibulum (madero horizontal) que dejaba lesiones en la espalda, clavados por las muñecas, lanceados en el costado derecho, envueltos en un buen sudario y embalsamados con áloe y mirra, era común romper las piernas del crucificado para acelerarles la muerte, lo que no ocurrió con Jesús ni con el hombre de la Sábana Santa. Considerando esos hechos, la posibilidad de que se hubieran dado esos mismos sucesos en otro crucificado son de 1 en 20 mil millones según Bruno Barberi, profesor de matemáticas de la Universidad de Turín. La población del Imperio Romano de la época se puede calcular entre 50 y 60 millones de personas y sabemos que los ciudadanos romanos, salvo en caso muy excepcional no eran sometidos al suplicio de la crucifixión. El cálculo del ingeniero francés Paul de Gail, va más lejos, reduce la posibilidad de que no sea Cristo el hombre de la Sábana de Turín a 1 en 10 elevado a veintiséis, una cantidad ilegible para una persona normal.

Estos son los hechos y las evidencias. Ningún estudio científico ha encontrado nada definitivo que pueda desmontar la tradición y todos los hallazgos científicos se ajustan a ella, haciendo que la mejor explicación juntando todos los datos disponibles sea que el hombre de la Sindone y Jesús de Nazaret sean la misma persona.

Ya veremos si la nueva película que se estrenará en noviembre confirma lo aquí descrito.