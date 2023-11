Instalación y alquiler tejado para placas solares, con la empresa Grupo MQ

Son varios los factores que motivan, en la actualidad, el incremento del uso de paneles solares para hogares. Los mismos permiten aportar al cambio energético gracias a su origen renovable, son motivo de ahorro y ayudan a reducir el consumo de carbono.

Adquirir estos paneles es una inversión considerable, que no todos los usuarios se pueden costear. Por tal motivo, el alquiler de tejado para placas solares es una alternativa que, sin dejar de aportar los beneficios de estos equipos, se ofrece como una solución accesible.

Grupo MQ ofrece un servicio de instalación completo, que incluye el alquiler de las mismas, para que el autoconsumo energético sea una alternativa para todos.

El alquiler de paneles: una alternativa llena de ventajas La compra de paneles solares suele ser una inversión importante en el presupuesto de cualquier familia. Allí donde la rentabilidad se ve solamente a largo plazo, el alquiler de estos equipos plantea un ahorro económico desde el primer mes, por lo que se presenta como una alternativa que gana cada vez más adeptos.

Los cálculos que el equipo de expertos de Grupo MQ ha realizado, indica que el valor de una factura energética con paneles alquilados, no solo es inferior a una factura convencional, sino que, aun incluyendo la tasa de alquiler de los paneles solares, sigue representando un nivel de ahorro significativo para los usuarios.

Esta comparativa permite interpretar que el alquiler de estos equipos es una opción beneficiosa, sobre todo si se tiene en cuenta que la posesión de una infraestructura que posee una vida útil y una garantía limitadas, no tiene mucha razón de ser.

Grupo MQ se encarga no solo del servicio de alquiler, sino también de todos los servicios complementarios que hacen el cambio energético: la instalación de los mismos, el mantenimiento necesario y una garantía que supera la que se obtiene con la compra de estos equipos.

Los servicios de Grupo MQ Esta empresa dedicada a la resolución de problemas energéticos se compone de jóvenes profesionales que asumen el cambio energético como una prioridad y una necesidad.

Mediante instalaciones eficaces realizadas en breves períodos de tiempo, ofrecen soluciones y alternativas para todos los niveles adquisitivos en relación con los paneles solares.

La asistencia previa y posterior a la colocación de este tipo de equipos, permite a esta firma ofrecer un servicio destacado, el cual incluye tanto la venta como el alquiler de paneles solares para hogares, empresas y el sector agrícola.