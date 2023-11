Fabián Piquer, autor de 12 libros best sellers con solo 17 años, asegura que 'generar 2.000 € mensuales con un libro no es difícil'

En el mundo literario, el nombre de Fabián Piquer se hace cada vez más relevante. Esto se debe a que el joven, con tan solo 17 años, es autor de 12 libros best sellers y vive completamente de los ingresos pasivos que generan sus escritos. Su historia resulta una inspiración para quienes buscan plasmar sus conocimientos en papel y compartirlos con el mundo.

En la actualidad, el joven escritor y CEO de Piquer Editorial imparte una formación centrada en enseñar a la gente a escribir libros en 45 días con su método de escritura persuasiva. A través de este programa, Fabián impulsa a otros autores a convertir sus obras en best sellers para que puedan generar ingresos pasivos, al igual que él.

"Vivir de tu libro": la formación de Fabián Piquer Dirigida a particulares, infoproductores y profesionales, la capacitación de Fabián Piquer brinda a los aspirantes a autores las herramientas y conocimientos necesarios para escribir libros y convertirlos en un best seller en tiempo récord. Este programa no solo se enfoca en la escritura de obras propiamente, sino también en la estrategia de marketing que permitirá a los participantes alcanzar el éxito en el mundo literario.

A través de "Vivir de tu libro", Fabián Piquer busca ayudar a las personas que tienen una gran historia y un gran propósito a publicarlo y hacerlo llegar a miles de personas, aprovechando las herramientas digitales para convertir sus libros en una fuente de ingresos pasiva. Es precisamente esto último lo que el joven CEO de Piquer Editorial lleva haciendo 6 años.

Acerca de Fabián Piquer Con tan solo 14 años, el joven autor se inició en el mundo de la escritura, publicando su primer libro, el cual llegó a convertirse en un best seller rápidamente. A los 17, su pasión por escribir libros lo llevó a publicar 12 obras diferentes, las cuales también alcanzaron un éxito notable en la industria; esto demostró el talento y la habilidad de Fabián, no solo como autor, sino también para la promoción de sus escritos, llegando a acumular con 17 años 12 libros best sellers.

A los 19 años fundó su propia editorial, desde la cual ha vendido más de 100.000 libros en 21 países diferentes. Además, esta firma ha publicado alrededor de 67 libros de distintos autores, los cuales también han logrado popularizarse alrededor del mundo, como Enrique Moris, Jesús Madurga, Emi de la Sierra, Carlota Sabina, Antonio Scalper, Gerard Rusero y muchos otros.

En la actualidad, Fabián Piquer se ha centrado en el objetivo de ayudar a las personas a escribir libros que puedan ser historias de éxito. En su formación, el joven autor orienta paso a paso para que cualquier persona pueda conseguir publicar su libro y lograr ser un autor best seller altamente reconocido.

