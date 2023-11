Entrevista a la CEO de Sanitaria Digital, Esther Pérez

Esther Pérez es CEO de Sanitaria Digital. Desde 2013, sus proyectos profesionales han ido dirigidos a ofrecer soluciones en materia de marketing y comunicación a empresas y profesionales del sector sanitario. En esta entrevista, conoceremos su último proyecto, Sanitaria Digital, que en solo dos años ya se ha consolidado como escuela de referencia en el ámbito sanitario y por la que han pasado ya más de 2800 alumnas.

¿Qué es Sanitaria Digital?

Sanitaria Digital es una escuela de negocios especializada en el sector sanitario. Nuestra misión es lanzar al mercado a mujeres sanitarias que puedan ejercer su profesión de forma libre e independiente gracias al canal online, liderando proyectos de salud útiles e innovadores creados por ellas mismas. Y, de ese modo, facilitar el desarrollo y la aplicación del talento que cada una lleva dentro, para mejorar la salud de la población y del mundo en general.

¿Cuál es el objetivo de la escuela y de qué manera ayuda a las mujeres del sector sanitario?

El objetivo principal de la escuela es dotar a las profesionales de la salud de conocimiento, herramientas y acompañamiento para que sean capaces de sacar el máximo rendimiento a su formación y experiencia profesional. Capacitándolas para crear, emprender o impulsar su propio proyecto de salud a través del canal digital.

Actualmente, ¿cuáles son las formaciones que ofrece la escuela?

La escuela tiene una formación principal que es el “Programa Sanitaria Digital” enfocado a acompañar a las profesionales sanitarias en la primera etapa de su emprendimiento, desde el diseño de la idea de proyecto hasta su lanzamiento al mercado.

Recientemente, hemos creado también el “Club Sanitaria Digital”, donde las profesionales que han lanzado sus proyectos pueden unirse y crecer acompañadas y en comunidad.

A nivel servicios individualizados, ofrecemos la “Mentoría Sanitaria Digital”, donde se trabaja de forma muy personalizada con proyectos ya lanzados para escalarlos en el mercado y mejorar su facturación y resultados.

En el 2024, está previsto que incorporemos a la oferta cursos temáticos de autoestudio e implementación para que las sanitarias que quieran complementar su formación o conocimientos en materias específicas también puedan hacerlo.

¿Qué requisitos deben cumplir las alumnas interesadas en matricularse a los programas de la escuela?

Las alumnas deben ser profesionales sanitarias. Es decir, deben tener terminada una formación universitaria o de grado superior, que las acredite como tales.

Si además se cuenta con algunos años de experiencia en el sector, siempre se le sacará mayor partido a las formaciones. Sobre todo, como siempre digo, en esta escuela también es imprescindible venir con muchas ganas de aprender y experimentar nuevas experiencias formativas.

Sabemos que, además de brindar formaciones para particulares, también trabajáis con empresas, ¿qué servicios brindáis a nivel corporativo?

A nivel corporativo, ofrecemos formación a medida en materias de comunicación, ventas y marketing digital para empresas del ámbito sanitario. Dirigidas, sobre todo, a los trabajadores y directivos de las empresas.

También tenemos un servicio de consultoría para profesionales y empresas donde abordamos y damos solución a problemas estratégicos para mejorar el funcionamiento interno y mejorar los resultados anuales.

¿Podrías comentarnos qué te motivó a crear una escuela para ayudar a mujeres sanitarias?

Desde el 2010, mis proyectos profesionales han estado relacionados con el ámbito de la salud, he tenido clínica propia, he sido varios años directora de marketing de un grupo de clínicas y he creado una agencia de publicidad con un departamento especializado en esta tipología de empresas.

Hace muchos años que tengo claro que mi foco profesional está en servir a los profesionales y empresas de salud y darles las mejores soluciones a sus problemas empresariales en materias de comunicación, ventas, marketing y publicidad.

En 2020 y tras el confinamiento, fui testigo del cambio de tendencia en el ámbito de la gestión y consumo de los servicios sanitarios. Ahí, surgió una nueva oportunidad de mercado en la que las posibilidades de emprender en el ámbito sanitario a través del canal online se multiplicaron, pero no existía ninguna escuela especializada que ayudase a estas profesionales a lograrlo con garantías.

Con base en esta necesidad, diseñé la primera formación, la cual fue un éxito ya en su primera edición. Después, vino la escuela, que se ha convertido ya en la escuela de referencia para ayudar a las profesionales sanitarias a emprender a través del canal digital.

¿Qué planes tiene Sanitaria Digital para el futuro y cómo espera seguir impactando en la vida de las trabajadoras sanitarias?

Nuestro principal objetivo es seguir creciendo en la línea que hemos diseñado para llegar al máximo número de sanitarias y empresas de salud que nos necesiten. Ofreciendo soluciones y formaciones que realmente funcionen y les permitan lograr sus objetivos profesionales y empresariales. Queremos democratizar y facilitar el emprendimiento sanitario gracias a la escuela y, con ello, poner nuestro granito de arena para que a través del éxito de estas profesionales y empresas, podamos contribuir a crear un mundo mejor en lo que a servicios sanitarios se refiere y en consecuencia a mejorar la salud de la población en general.