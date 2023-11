Arson Metering participa en IWA Digital Water Summit

Muestra su sistema de telelectura LoRaWAN, que está funcionando internacionalmente Arson Metering, división de ArsonData Metering especialista en telelectura de contadores de agua urbana, participa en el congreso internacional IWA Digital Water Summit que se celebra en Bilbao del 14 al 16 de noviembre. La firma vizcaína mostrará su sistema, que gestiona digitalmente el suministro de agua en municipios de España, Grecia, Francia, Italia y Andorra.

Este congreso reúne a los principales expertos y tecnologías para la digitalización del suministro de agua, como un referente internacional en conocimiento y experiencias en este campo. Está organizado por la International Water Association en colaboración con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.

Para Arson Metering es la ocasión idónea de compartir los últimos avances que ha logrado en el desarrollo de su sistema de telelectura de contadores con tecnología LoRaWAN. Este sistema ha logrado superar las principales barreras que limitaban estas instalaciones: la necesidad de conexiones eléctricas y de banda ancha para garantizar la estabilidad de las comunicaciones, alto consumo energético, etc.

"Nos permite ofrecer una solución de telelectura universal, fiable y que se adapta a todas las posibles condiciones, por complejas que sean, lo que nos ha abierto un amplio ámbito de mercado", afirma Amador Martínez, gerente de la tecnológica vasca.

Esta tecnología se podrá ver funcionando in situ en la gran pantalla táctil que Arson Metering dispondrá en su stand del congreso, donde se podrá conocer más exhaustivamente en todas sus funcionalidades. También se presentará en el área de InnoHub con una ponencia titulada "Los grandes retos para que un sistema de telecontrol de agua sea rentable y eficiente".

El enfoque de Arson Metering es realizar proyectos de gestión digital con telelectura eficientes y rentables económicamente, que velen por la seguridad de las instalaciones y utilicen tecnologías que no condicionen el futuro. Para ello, acompaña a las gestoras de agua actuando como integradores y asesorándoles en todo el proceso. Cuenta con el apoyo cualitativo de su Centro de Control de Datos que dispone de los medios técnicos y el equipo experto para rentabilizar al máximo el análisis de los datos.

Arson Metering opera internacionalmente desde 2017, cuando su sistema de telelectura de contadores de agua urbana dio el salto al exterior. Está presente, principalmente, en Grecia, Francia, Italia y Andorra. Entre las instalaciones internacionales recientes destaca la implantación de su tecnología en 22 municipios de Italia y en Francia está realizando instalaciones en otros 25 municipios. En los dos últimos años las exportaciones han supuesto el 50% de su actividad.

Esta actividad internacional se desarrolla en la medida en que la digitalización del suministro de agua se extiende.

"Esto ocurre, sobre todo, en las zonas donde hay mayor escasez de agua y es difícil la gestión del suministro; donde el coste del agua es elevado o hay altos índices de fraude", afirma Amador Martínez.

De ahí que estas tecnologías estén creciendo especialmente en países, donde las instalaciones de sistemas de telelectura tienen una alta rentabilidad desde el mismo momento en que se implantan.

De cara a futuro, el objetivo es profundizar en esta internacionalización, para lo que están trabajando activamente en países como México, Costa Rica, Puerto Rico y Colombia, así como Jordania, Libia y Arabia Saudí.

Con un incremento anual de facturación del 25% en los últimos tres años, el crecimiento de la firma viene de la mano de su tecnología LoRaWAN de telelectura de contadores. Para el desarrollo de esta tecnología trabaja de la mano de todos los fabricantes y de la Alianza LoRa, la asociación que impulsa el estándar LoRaWAN en el mundo, a la que pertenece.

Redacción y difusión: Spb_ servicios periodísticos Bilbao