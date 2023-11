Adaptarse a las nuevas tecnologías para ofrecer mejores servicios de los portales inmobiliarios, por SC Inmobiliarias

Al cierre del 2022, España ocupaba el puesto número 15 en los mercados inmobiliarios más valiosos del mundo, con un valor de propiedad de 3,66 billones de dólares.

En este sentido, SC Inmobiliarias es uno de los portales inmobiliarios que ha destacado en el mercado por su enfoque profesional, eficiencia y atención al cliente. Su página les permite a los usuarios navegar en las diferentes ofertas hasta encontrar la que se adapte a sus gustos y necesidades.

Todo esto lo ha logrado gracias a las mejoras tecnológicas, branding y expansión de horizontes. En esta entrevista, el equipo de SC Inmobiliarias explica cómo se mantienen a la vanguardia para ofrecer un mejor servicio.

¿Cómo definiría el propósito principal del proyecto SC Inmobiliarias?

Nuestra obsesión siempre ha sido ofrecer un servicio inmobiliario profesional, eficiente y eficaz, donde el cliente y nuestros asesores inmobiliarios son nuestra principal preocupación. Siempre hemos buscado poner el foco en cada servicio ofrecido al cliente y en conseguir agilizar las tareas a todo nuestro equipo, mermando en muchas ocasiones los beneficios que podríamos haber obtenido haciendo las cosas de diferente forma.

¿Qué mejoras tecnológicas se incorporaron en SC Inmobiliarias como parte de su expansión?

La principal mejora fue dar un salto y desarrollar una “web a medida” y dinámica. La mayoría de las agencias inmobiliarias utilizan el modelo web que les facilita de forma gratuita un determinado CRM. Por eso, muchas inmobiliarias tienen la misma web en la que lo único que cambian son los colores o simplemente el logo. Pero realmente la web es la misma. Esto es lo más barato y fácil. Pero si quieres ir un paso más allá y quieres que la web pueda facilitar la prestación del servicio y el trabajo de todo el equipo, tienes que ir un paso más. Nuestra web es dinámica, ya que está en constante evolución, lo que nos permite poner el foco esa obsesión en prestar a nuestros clientes un servicio profesional, eficiente y eficaz.

¿De qué forma el rebranding, los nuevos profesionales y las delegaciones mejoran la experiencia de los clientes?

Nuestro cambio de “IF” Inmobiliaria Ferrolterra, a “SC Inmobiliarias” fue una acción de rebranding rápidamente asimilada por el mercado, un cambio que nos permitió mirar más allá del mercado inmobiliario en el que inicialmente comenzamos a trabajar. Y por supuesto, este cambio de concepto mucho más global supone siempre incorporar y tener buscar nuevos profesionales. Algo que en la actualidad continuamos haciendo constantemente para poder incorporar personal en las delegaciones que cuentan con menos equipo como son la Delegación de SC inmobiliaria Coruña y SC inmobiliaria Pozuelo.

¿Qué tipo de programas formativos ofrecen a todo el equipo de SC Inmobiliarias?

Lo primero que hacemos nada más que entra un nuevo miembro al equipo es asignarle una persona que lo tutoriza durante un tiempo y le explica absolutamente todo, de forma individualizada. Por otro lado, también realizamos formaciones periódicas donde reunimos a todo el equipo. Además, actualmente estamos terminando de desarrollar una plataforma interna de formación de acceso exclusivo para todos (agentes, franquiciados, etc.). Los contenidos que solemos impartir normalmente en estas formaciones son de tipo jurídico y comerciales (técnicas y estrategias de ventas…).

¿Por qué consideran importante la creación de un plan de marketing personalizado para cada inmueble?

Resulta importante en tanto que no siempre los propietarios y los compradores o inquilinos buscan lo mismo. Este plan supone adaptarse mucho mejor a cada circunstancia. Por ejemplo, en la Delegación de SC inmobiliaria Pozuelo (la última que hemos abierto) nos hemos dado cuenta de que en Madrid, al menos, de momento, nuestro modelo de negocio va más enfocado a buscarle una propiedad concreta a los compradores e inquilinos aunque no forme parte de nuestra cartera. Algo que no sucede en Ferrol y Coruña en donde en el 98 % las operaciones se realizan con inmuebles que previamente hemos captado y que, por tanto, forman parte de nuestra base de datos.

¿Cuáles son los criterios usados por SC Inmobiliarias para elegir inquilinos para inmuebles en alquiler?

Nosotros partimos de la base de que nuestro cliente (normalmente propietario del inmueble) es el que al final tiene el poder decisión. Por eso, las condiciones que debe cumplir el futuro inquilino/a tienen como punto de partida las preferencias del propietario/a. Dicho esto, si es verdad que tenemos unas pautas mínimas que se deben de cumplir. Como es, por ejemplo, que los ingresos mensuales de los inquilinos deben de superar al menos 3 veces el precio de mensual de renta del inmueble.

¿Cómo enfrenta SC Inmobiliarias la situación de estancamiento del sector inmobiliario en el 2023?

Actualmente, nosotros podemos decir que vamos por encima de las cifras de facturación que el 2022, lo cual es positivo, y seguramente cerremos con un crecimiento de entorno al 40 o 50 %. Sin embargo, somos conscientes de lo que estamos viviendo en el sector, por eso hay que tener los pies en el suelo, ya que para el 2024 es posible que haya correcciones en el mercado. Por lo que nosotros seguiremos con esa obsesión de la que hablábamos antes de ser lo más eficientes y eficaces posible.

¿Por qué vale la pena buscar ayuda de profesionales en el sector para vender, comprar o alquilar una propiedad?

Lo cierto, es que pueden existir múltiples factores por los que es recomendable acudir a profesionales del sector inmobiliario. El principal creemos que es el tiempo, que es algo que a la gente últimamente no le sobra. Pero pueden existir otros factores como puede ser el conocimiento del mercado inmobiliario local por parte del asesor inmobiliario contratado, así como un aumento de probabilidades de cerrar una operación de forma rápida y a mejor precio.

¿En promedio cuánto tiempo tarda un cliente en encontrar su casa o piso ideal con ayuda de SC Inmobiliarias?

Pues eso puede depender un poco de lo que esté buscando y dónde lo esté buscando. Hay gente a la que le hemos encontrado un inmueble en menos de 24-48 horas, y otros en los que resulta mucho más difícil, ya que lo buscan en el mercado no existe.

Todas las propiedades promocionadas en SC Inmobiliarias cuentan con el Certificado Energético. ¿Cómo ayuda la agencia a sus clientes a cumplir con los requisitos para obtener este importante documento?

La obligatoriedad de tener el certificado de eficiencia energética es uno de los principales aspectos que comentan nuestros asesores inmobiliarios a todos los clientes en el momento de la captación del inmueble. Pero no es un capricho nuestro, sino que así está legislación. Esto nos supone que en más de una ocasión hayamos rechazado trabajar con estos inmuebles. Pero, al final el 99 % de los propietarios entiende que es mejor para ellos también, en tanto que evitan posibles sanciones.

El sector inmobiliario es altamente competitivo, por lo cual se recomienda acudir a agencias y portales inmobiliarios que constantemente estén actualizando sus técnicas y conocimientos. Esto garantiza profesionalidad y éxito en el proceso de compra-venta o alquiler de inmuebles.