¿Cómo revoluciona EISI SOFT la gestión de procesos operativos en el mundo hotelero?, lo explica Xavier López, su CEO

Los hoteles se enfrentan a diario a grandes desafíos en todos los aspectos, sobre todo cuando se trata de satisfacer a los clientes.

Afortunadamente, gracias a la era digital, han surgido métodos que ayudan a simplificar los procesos y contribuyen a mejorar la productividad y el rendimiento, entre ellos, EISI HOTEL, un software creado por la empresa EISI SOFT que permite optimizar la gestión, el flujo de trabajo, entre otras cosas, en una única plataforma.

Xavier López, CEO de la compañía, explica todos los detalles de esta herramienta.

¿Podría compartir un poco sobre su trayectoria y experiencia en los sectores tecnológico y hotelero?

Mi trayectoria se origina en el ámbito de operaciones dentro del sector turístico. A raíz de esta experiencia, surgió la visión de trasladar todas las necesidades operativas al componente tecnológico, dando lugar al nacimiento de EISI SOFT. Somos una empresa dedicada a proporcionar servicios tecnológicos especializados para hoteles, fusionando la experiencia operativa con soluciones innovadoras.

¿Cuál fue el objetivo con el que nació EISI SOFT?

EISI SOFT surgió con un propósito fundamental: transformar la gestión operativa en el sector hotelero mediante la creación de una herramienta fácil de usar, intuitiva y de rápida implementación.

Nuestra visión fue la de proporcionar a los hoteles una solución tecnológica que no solo simplificara sus procesos, sino que también generara ahorros significativos en costos operativos. La facilidad de implantación fue una prioridad, permitiendo a nuestros clientes aprovechar rápidamente las ventajas de la plataforma sin interrupciones significativas en su operación diaria.

Además, nos propusimos ofrecer más que solo eficiencia operativa: queríamos proporcionar acceso a información en tiempo real. Creemos que la toma de decisiones informada es clave en la industria hotelera, y EISI SOFT se diseñó con la capacidad de ofrecer datos actualizados al instante.

Así, nuestros clientes no solo ahorran recursos, sino que también tienen la capacidad de tomar decisiones estratégicas basadas en información precisa y oportuna.

En resumen, EISI SOFT nació con la misión de no solo simplificar, sino de potenciar la gestión hotelera a través de la tecnología de manera eficiente, intuitiva y estratégica.

¿Qué valor agregado le ha dado usted a EISI SOFT como CEO?

Como CEO de EISI SOFT, he aportado valor a la empresa mediante la implementación de un enfoque centrado en la innovación y la personalización de nuestras soluciones tecnológicas para hoteles. Además, he fomentado la colaboración y el trabajo en equipo dentro de la empresa, promoviendo así la creatividad y el desarrollo de soluciones tecnológicas prácticas y efectivas.

¿Cómo EISI HOTEL se mantiene a la vanguardia en términos de tecnologías y prácticas de la industria hotelera?

En EISI HOTEL nos mantenemos a la vanguardia en términos de tecnologías y prácticas de la industria hotelera mediante la constante actualización de nuestro catálogo de productos y servicios, además de participar habitualmente en conferencias y eventos relevantes.

Nos mantenemos informados sobre las últimas tendencias tecnológicas y las prácticas recomendadas en la gestión hotelera, lo que nos permite ofrecer soluciones actualizadas y adaptadas a las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

¿Cuál es la importancia de la personalización en las soluciones tecnológicas que ofrecen para la gestión hotelera?

La personalización es de gran importancia en las soluciones tecnológicas para la gestión hotelera. Cada hotel tiene necesidades y desafíos únicos, y a través de la personalización podemos adaptar nuestras soluciones para satisfacer esas necesidades específicas. Esto permite a los hoteles maximizar el valor de nuestras soluciones y lograr una mayor eficiencia en sus operaciones.

¿Puede compartir algunos ejemplos de casos de éxito donde EISI HOTEL ha tenido un impacto significativo en la gestión de hoteles?

EISI HOTEL ha tenido varios casos de éxito donde ha tenido un impacto significativo en la gestión de hoteles, tanto en el área de housekeeping como en el uso de sistemas GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador). En primer lugar, cabe destacar los beneficios significativos que la eficiencia aporta al automatizar procesos en el departamento de housekeeping.

La digitalización de esta área específica se traduce en una mejora sustancial en la gestión de tareas. Un ejemplo concreto es la asignación por puntos, donde hemos observado un aumento del 15 % en el rendimiento del personal en tan solo 5 minutos. Esta eficiencia no solo optimiza el tiempo y los recursos, sino que también impacta directamente en la productividad del equipo, permitiéndonos gestionar las operaciones de housekeeping de manera más efectiva y ágil.

En segundo lugar, nos enfocamos en potenciar la experiencia del cliente mediante la digitalización de la retroalimentación proporcionada en las revisiones y opiniones de diversas plataformas. Implementamos un sistema innovador que convierte automáticamente estas opiniones en tickets, agilizando el proceso de identificación y resolución de problemas señalados por los clientes. Este enfoque proactivo no solo nos permite abordar rápidamente las preocupaciones actuales, sino que también establece la base para la anticipación de posibles problemas futuros. Al aprovechar la detección temprana de patrones y casuísticas, estamos trabajando hacia la mejora continua, aspirando a crear experiencias aún más positivas y satisfactorias para nuestros clientes.

Y finalmente, el tercer punto, la digitalización del cumplimiento normativo en el ámbito hotelero (Compliance). Con nuestra plataforma, la información legal está al alcance con un simple clic, permitiendo a nuestros clientes acceder fácilmente a registros digitales. Esta funcionalidad no solo asegura la conformidad con las regulaciones, sino que también libera tiempo valioso al permitir que los responsables se centren exclusivamente en los aspectos críticos. Eliminando la carga de tareas que no aportan valor, nuestra solución no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que también fortalece la integridad y el cumplimiento legal del hotel de manera práctica y accesible. Estos ejemplos demuestran cómo EISI HOTEL, a través de sus soluciones tecnológicas especializadas, puede tener un impacto significativo en la gestión hotelera, mejorando la eficiencia, la calidad del servicio y la satisfacción de los huéspedes.

¿Qué desafíos enfrentan actualmente en el mercado y cómo EISI SOFT los aborda?

Actualmente, enfrentamos el desafío de la explosión de tecnologías basadas en inteligencia artificial. En EISI SOFT, abordamos este desafío siendo una referencia internacional al aplicar sentido común en la adopción de nuevas tecnologías.

Nos centramos en identificar e implementar funcionalidades clave, evitando modas temporales, y nos esforzamos por asegurar que las herramientas que ofrecemos realmente aterricen de manera efectiva en la operación diaria de los hoteles.

¿Qué diferenciaría a EISI HOTEL de otras soluciones tecnológicas en el mercado hotelero?

La especialización y el enfoque en la industria hotelera nos diferencian de otras soluciones tecnológicas en el mercado. Contamos con un equipo especializado en el sector hotelero que nos permite ofrecer soluciones adaptadas y altamente eficientes para las necesidades específicas de cada hotel. Además, nuestro enfoque en la personalización nos permite brindar soluciones únicas para cada hotel, proporcionando un valor agregado significativo.

¿Cómo promueve EISI SOFT la colaboración y el trabajo en equipo dentro de la empresa para impulsar la innovación?

En EISI SOFT, fomentamos la colaboración y el trabajo en equipo dentro de la empresa mediante la organización de sesiones de lluvia de ideas y reuniones regulares. Creemos que la innovación surge del intercambio de ideas entre profesionales con diversas habilidades y perspectivas. Promovemos una comunicación abierta y un ambiente de confianza que permite a nuestros empleados compartir ideas y desafiar el status quo, lo que impulsa la innovación en nuestros productos y servicios. Además, incentivamos la diversidad de habilidades y experiencias, reconociendo que la innovación prospera en la intersección de diferentes perspectivas. Creamos equipos multidisciplinares que trabajan en estrecha colaboración para abordar desafíos complejos desde diversos ángulos. La transparencia y el apoyo son fundamentales en nuestra cultura empresarial.

¿Cuáles son los próximos pasos de EISI SOFT en cuanto a desarrollo y expansión?

En cuanto a los próximos pasos de EISI SOFT, estamos enfocados en el desarrollo de nuevas características y mejoras para nuestras soluciones existentes. También estamos explorando oportunidades para expandir nuestra presencia en el mercado y aumentar nuestra base de clientes. Nuestra meta es seguir ofreciendo soluciones innovadoras y adaptadas que impulsen el éxito de nuestros clientes en la gestión hotelera.

En definitiva, invertir en un software como EISI SOFT es una decisión inteligente. Y es que, gracias a estas innovadoras herramientas, los hoteles pueden trabajar de una forma ordenada y eficiente en todos los departamentos, lo que se traduce en mayor productividad. Además, son grandes aliadas para mantener a los huéspedes satisfechos y fidelizados.