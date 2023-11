¿Dónde encontrar un buen brunch en Barcelona?, en The Florentine

Explorar la escena culinaria de Barcelona es una experiencia inolvidable. Además, en esta ciudad, el brunch se ha convertido en una tendencia gastronómica en auge y los amantes de la buena comida pueden encontrar en un Barcelona brunch una combinación perfecta de sabores internacionales y locales.

En este sentido, a uno de los restaurantes a los que se puede acudir es The Florentine, ubicado en pleno barrio de Poblenou. En este local, hay una oferta variada y atractiva. Además, los comensales pueden degustar sus platos en un ambiente encantador y acogedor. Asimismo, son atendidos de forma cordial y personalizada para que se sientan como en casa.

Deleitarse con un Barcelona brunch El Barcelona brunch es una frase muy sonada en la ciudad condal. Y es que son muchos los restaurantes que ofrecen a sus clientes una variedad de platos suculentos para los paladares más selectivos y exigentes.

El bruch es una combinación de desayuno y almuerzo. Generalmente, se consume entre las diez de la mañana y las tres de la tarde. Algunas personas lo piden solo durante los fines de semana o días festivos. Sin embargo, hay otras que lo solicitan a diario debido a que tienen un estilo de vida en el que se levantan a mitad de mañana o al medio día.

Este tipo de comida existe desde hace muchos años y se originó en Inglaterra en el siglo XIX. Además, se sabe que en la época de los 90 se hizo muy popular en los Estados Unidos.

Restaurantes de todo el mundo ofrecen una diversidad de opciones de brunch. Sin embargo, los alimentos más populares son el huevo, las tortitas, los pancakes y las tostadas francesas, por solo mencionar algunos.

Cuál es la propuesta de The Florentine El restaurante The Florentine destaca en la ciudad de Barcelona por poner a disposición de la clientela brunchs para todos los gustos. Detrás de este local gastronómico, están Juan Carlos y Nathalie, dos hermanos que decidieron crear un rincón donde sus raíces latinas se vieran reflejadas tanto en la decoración como en los platos y en el servicio en general.

La carta de este restaurante es bastante variada. Los comensales pueden elegir como plato principal huevos benedict en una diversidad de presentaciones: con tomate, mozzarella y pesto, con bacon, con espinacas salteadas o con salmón ahumado. También pueden optar por tortilla holandesa, tortilla garden o por un desayuno americano.

Cualquiera de los brunch pueden acompañarse con bebidas, como zumo de naranja natural, mimosa, bellini, café o té. Para cerrar con broche de oro pueden solicitar un postre, como un pancake con sirope de arce y frutos rojos o con Nutella y plátano. Otros de los postres son los yogures griegos con muesli, sirope de arce y frutos rojos o con muesli, dulce de leche y plátano.

Para mayor información sobre el restaurante se puede ingresar a su página web.