Blue Diamond Resorts lleva su segundo hotel al Metaverso

Esta nueva funcionalidad invita a profesionales y viajeros a contemplar este resort Blue Diamond Resorts se complace en anunciar su última innovación en el universo de la realidad virtual con la introducción de escenarios 3D inmersivos para su nueva propiedad, Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort. Esta tecnología pionera marca la segunda propiedad de la compañía de gestión hotelera que se ha mapeado por completo, ofreciendo recorridos virtuales de 360º con una interfaz fácil de usar.

La introducción de esta funcionalidad de vanguardia invita tanto a viajeros como a profesionales involucrados en reuniones, incentivos, conferencias y eventos (MICE – por sus siglas en inglés) a sumergirse en los detalles del resort. Esto ofrece una perspectiva interna de cada rincón y lugar, mostrando todos los servicios diseñados para satisfacer las diversas necesidades de sus huéspedes. Esta herramienta inmersiva va más allá de mejorar la experiencia de los viajeros; se convierte en un recurso invaluable para los planificadores de MICE, brindando una vista completa de todos los lugares ideales para eventos. Ya sea que los vacacionistas estén planeando un viaje de ocio o una reunión de negocios, esta experiencia les permite tomar decisiones informadas al adentrarse en el ambiente del resort antes de confirmar sus reservas.

"A medida que aumenta la popularidad de las experiencias virtuales, siempre estamos buscando formas nuevas y refrescantes de ayudar a los viajeros a explorar nuestras propiedades y tener una mejor idea de cómo son", comentó Alejandro Rodríguez del Peón, Director de Marketing y Relaciones Públicas de Blue Diamond Resorts. "El año pasado, presentamos esta herramienta de turismo virtual en nuestros Planet Hollywood Beach Resorts en Cancún, que fue el primero en nuestra cartera en ofrecer esta experiencia. Resultó irresistible para los viajeros y consolidó nuestra posición como pioneros en el segmento todo incluido".

El sitio web del resort ahora presenta una cautivadora opción de Tour Virtual integrada en la sección "Nuestro Resort". Este recorrido cubre toda la propiedad, desde el amplio lobby y el exclusivo salón Diamond Club™ hasta las atractivas piscinas, ríos lentos y parque acuático. Los viajeros también pueden ingresar virtualmente al resort para explorar sus modernas habitaciones en varias categorías, restaurantes, el Centro de Entretenimiento GameUp, las instalaciones Royalton FIT y el spa, así como el centro de convenciones y sus espacios únicos para eventos grupales y bodas de lujo.

Las representaciones en 3D de Royalton Splash Riviera Cancun brindan a los vacacionistas una sensación auténtica de cada lugar de vacaciones. Las características interactivas permiten a los huéspedes experimentar sus vacaciones antes de llegar. Ya sea que busquen una escapada familiar, romántica o con amigos, tendrán acceso a todas las comodidades que les esperan en el resort, desde relajarse en The Royal Spa hasta disfrutar de deliciosas comidas en los restaurantes a la carta. Para los viajeros de negocios, hay un recorrido completo de los espacios para reuniones y eventos, con 25.000 pies cuadrados, que incluye un amplio salón principal y 12 salas de reuniones que se pueden personalizar según las necesidades del cliente.

Blue Diamond Resorts continúa expandiendo los límites de la tecnología, yendo más allá de lo tradicional para mostrar sus lugares modernos y únicos. El metaverso todo incluido ahora es accesible en royaltonresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts: www.bluediamondresorts.com