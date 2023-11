¿En qué se basa el concepto de complemento de maternidad para hombres?

Han quedado atrás los días en los que la crianza era responsabilidad exclusiva de las madres. En la sociedad actual, los padres desempeñan un papel cada vez más importante en la crianza y el cuidado de sus hijos.

A medida que las normas sociales evolucionan, también lo hacen las necesidades y expectativas de los padres. Esto lleva al concepto de "complemento de maternidad para hombres", que se refiere a la idea de apoyar a los padres en su viaje hacia la paternidad. En este artículo, se explorará cómo este concepto empodera a los hombres y contribuye a crear familias más sanas y felices.

En 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se pronunció en contra de la exclusión masculina de la percepción de complemento por maternidad en pensiones jubilatorias. Además, en 2023 el Tribunal Supremo de España ha determinado que esta ayuda puede ser recibida de manera simultánea por ambos progenitores. Se reconocía el derecho de los hombres a recibir el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación, lo que suponía poder tener derecho a recibir un incremento en su pensión de jubilación de hasta un 15 % los padres de 2 o más hijos que se hubieran jubilado entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021.

Para realizar los trámites necesarios para conseguir el complemento maternidad hombres es posible contratar a estos expertos que destacan por su excelente servicio de calidad profesional y atención al cliente. Una de esas empresas es Cerciora, donde se encargan de todos los trámites necesarios para recibir el complemento correspondiente sin cobrar nada por adelantado.

El cambio de rol de los padres En los últimos años, los roles de género tradicionalmente asociados con la crianza han sido desafiados. Los padres ya no son vistos simplemente como proveedores, sino como participantes activos e involucrados en la vida de sus hijos. El concepto de "complemento de maternidad para hombres" reconoce este cambio social, reconociendo la importancia de las habilidades de crianza y cuidado en los padres.

Uno de los resultados positivos es la ruptura de los estereotipos de género tradicionales. Al alentar a los hombres a tomar un papel activo en la crianza de los hijos, se desafía la noción de que ciertas tareas están exclusivamente destinadas a las madres. Esto beneficia no solo a los padres al permitirles desarrollar un vínculo más fuerte con sus hijos, sino también a las madres al compartir las responsabilidades y reducir las presiones de la crianza.

A medida que la sociedad continúa evolucionando, el concepto de "complemento de maternidad para hombres" se volverá cada vez más relevante. Los padres seguirán desempeñando un papel fundamental en la vida de sus hijos, formándolos como individuos equilibrados. Es crucial que la sociedad reconozca y celebre las diversas contribuciones que hacen los padres y cree un entorno inclusivo donde la participación paterna no solo se aliente, sino que se valore.

Requisitos para acceder al complemento por maternidad para hombres Los especialistas de Cerciora resaltan que es necesario haberse jubilado en el período comprendido por las fechas anteriormente mencionadas. Con respecto a esto, puede tratarse de una jubilación ordinaria, forzosa o parcial. En este último caso, la jubilación plena se tiene que haber producido también entre 2016 y el 3 de febrero de 2021.

Por otra parte, hay que acreditar la paternidad de dos o más hijos. A su vez, este complemento que se aplica en la pensión de jubilación se calcula en función del número de descendientes. Entonces, los padres de 2 hijos reciben un 5 % del complemento, los de 3 un 10 % y los de 4 o más hijos un 15 %. En todos los casos, el incremento en la pensión se recibe de por vida.

Además, el reclamo de este complemento incluye el derecho a recibir los atrasos correspondientes desde la fecha de la jubilación. De esta manera, el beneficiario recibe un pago acumulado por los importes que no se habían recibido hasta la actualidad. Dependiendo del caso, esto puede suponer un ingreso considerable.

Documentos necesarios y proceso judicial para recibir el complemento por maternidad para hombres Para llevar adelante un reclamo de este tipo, los profesionales de Cerciora necesitan que el cliente tenga la resolución de reconocimiento de jubilación o actualización que emite Seguridad Social. Además, es obligatorio presentar libro de familia o certificado de nacimiento para demostrar la existencia de los hijos. Por último, hay que adjuntar una copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante.

En cuanto a la realización de los trámites y el juicio, es necesario firmar una autorización para delegar este trabajo en abogados especializados.

Es posible llevar adelante un reclamo para obtener el complemento por maternidad para hombres. De esta manera, un padre puede conseguir un aumento significativo y de por vida en la pensión de su jubilación.

Imagen de Freepik.