Las garantías que ofrece el crowdlending inmobiliario permiten crecer las inversiones en España un 125% según Civislend

Entre las medidas que la plataforma considera fundamentales para ofrecer estas garantías a los inversores destacan aquellas asociadas al proyecto en sí o a la empresa matriz como pueden ser la garantía hipotecaria sobre el suelo o el activo, la fianza o garantía corporativa, la pignoración de participaciones sobre una SPV que se cree para el proyecto Según datos de Civislend (www.civislend.com) el portal de ahorro e inversiones inmobiliarias, el crowdlending ha experimentado un crecimiento en España del 125% en el último año. No sólo se han multiplicado por 3 el número de proyectos de viviendas que se publican cada mes para invertir sino también el número de ahorradores interesados en utilizar esta estrategia de inversión conjunta en el mercado inmobiliario.

Pero desde Civislend advierten de que con este crecimiento del crowdlending también aumentan las posibilidades de proyectos fallidos. De hecho la plataforma recibe decenas de propuestas de promotoras para publicar sus obras sin embargo desde el departamento de análisis inmobiliario rechazan el 90% al considerar que no ofrecen todas las garantías solicitadas por el portal.

Iñigo Torroba CEO de Civislend explica: "Sólo publicamos en nuestro portal aquellos proyectos que han superado todas nuestros sistemas de garantías y por lo tanto tienen el mínimo riesgo posible para nuestros inversores. Sólo así hemos conseguido que en los 6 años que llevamos operando no haya habido ni un sólo caso de fracaso en las inversiones realizadas. Es vital para la salud del crowdlending ofrecer estas garantías"

Entre las garantías que la plataforma considera importantes destacan aquellas asociadas al proyecto en sí o a la empresa matriz como pueden ser la garantía hipotecaria sobre el suelo o el activo, la fianza o garantía corporativa, la pignoración de participaciones sobre una SPV que se cree para el proyecto.

"Sólo protegiendo a los inversores en las operaciones de crowdlending inmobiliario el sector seguirá creciendo como hasta ahora y atrayendo nuevos inversores que a su vez tienden a repetir en nuevos proyectos. Por este motivo desde Civislend preferimos priorizar estas garantías de manera que vayan de la mano con una buena rentabilidad. Por otro lado se ve en el sector casos en los que la rentabilidad es más elevada a costa de reducir las propias garantías", explica el CEO de Civislend.

Gracias a esta filosofía, Civislend se mantiene como uno de los referentes del crowdlending en España, gozando de buena reputación y salud. Sólo en los últimos 6 meses sus operaciones han crecido un 90% así como el número de inversores.

El equipo de analistas inmobiliarios de la plataforma dedicados a estudiar cada proyecto también se ha multiplicado ya que han pasado de publicar un proyecto mensual a publicar dos y tres en todo el territorio nacional. Siempre ofreciendo la máxima garantía al inversor para asegurarse de que el riesgo es mínimo para su capital.

Además toda esta información de garantías se ofrece a través de la plataforma a cada inversor para que pueda decidir si le interesa participar en el proyecto. Se ofrece así de manera transparente toda la documentación de las garantías de cada inmueble que se va a financiar.

"El inversor que se interese en el crowdlending inmobiliario debe fijarse en estas garantías que ofrezca cada proyecto para minimizar los riesgos de perder sus ahorros. No debe valer cualquier riesgo por encima de esta garantía en favor de la rentabilidad", concluye Torroba.

El número de proyectos de inversión crowldending inmobiliario se han multiplicado en España por la rentabilidad que ofrece. Por este motivo desde Civislend trabajan cada día con un equipo de analistas que permita estudiar cada propuesta y así ofrecerla a los inversores con las máximas garantías posibles, en un ejercicio de transparencia ofreciendo toda la documentación a los interesados.