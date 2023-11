Understreet Market es un mercado gastronómico de Madrid que se encuentra en el barrio de la Latina

Los street food markets se han consolidado en España como una nueva forma gastronómica de disfrutar la comida callejera en instalaciones acogedoras, con una variedad de platos de calidad y precios ajustados.

Estos mercados tradicionales que, con el tiempo, han mutado a centros de ocio que combinan la compra tradicional con las propuestas gourmet, hoy en día, ofrecen un servicio ágil y satisfactorio en cuanto a comida, cena o tapeo.

En este contexto, destaca Understreet Market: un mercado gastronómico de Madrid, ubicado en barrio de la Latina, que en sus instalaciones alberga a pequeños restaurantes que hacen un verdadero culto de la comida universal.

Los sabores del mundo en un solo lugar Understreet Market es un mercado gastronómico urbano que está ubicado dentro del Madrid más castizo, en la confluencia de la calle Del Nuncio y la Costanilla de San Pedro. Este espacio cosmopolita de decoración exótica y original cuenta con una terraza acogedora frente a la Iglesia de San Pedro el Viejo y tres puestos diferentes (en noviembre abre un cuarto puesto New York Crush con sus hamburguesas neoyorquinas) de comida que ofrecen una gastronomía muy especializada y proveniente de diversas partes del mundo.

El primer restaurante de la propuesta culinaria es Jimi Brunch, donde los visitantes pueden disfrutar de abundantes desayunos, brunches y exquisitos postres. En su carta, se incluyen yogures, kéfir, pancakes (de frutas del bosque, de Nutella y de mantequilla de cacahuate), bagels (bacon y huevo o smoke salmón y huevo), huevos benedictinos y hawaianos, tostas de pan de cereales, muffins, rolls de canela, cruasanes, bizcochos, tartas etc.

Poke Friendly es otro puesto de comida muy concurrido dentro del street food market, gracias a su combinación de pokes y tartar con acento japones por sus salsas y espíritu hawaiano. El poke bowl es el plato estrella del menú no solo por su carácter saludable, sino también porque estan elaborados con productos locales de los mercados municipales madrileños.

Los amantes de la tradicional comida callejera mexicana y estadounidense tienen en California Burritos a su exponente ideal dentro de Understreet Market. Este puesto de comida despliega una carta con múltiples opciones de tacos (con pollo, langostinos, salmón, estofado, ternera, guacamole, cebolla, mix de lechugas, etc.) nachos con salsas y burritos con numerosas combinaciones./

Mercado gastronómico de Madrid: un espacio para comer a precios ajustados, con calidad y buena atmosfera Understreet Market tiene una propuesta de “Menú del día”, de lunes a jueves, donde los clientes pueden acceder a una selección limitada y económica de platos ofrecidos por sus restaurantes. La iniciativa incluye un entrante que puede ser ensalada de alga wakame, guacamole más chips de nachos, gyozas de pollo y tacos california. También un plato principal que abarca numerosas alternativas como black chiken teriyaki, poke honolulú tuna classic, poke salmón malibú, burrito california gnarly y burrito ternera veggie, entre otros.

El menú finalmente se completa con bebidas (cerveza, agua, copa de vino o refrescos) y un café. Understreet Market, en definitiva, es un espacio ideal para vivir una experiencia gastronómica única y de impronta urbana.