Botas y botines para el otoño invierno de Audley

La prestigiosa firma de calzado Audley anunció el lanzamiento de su nueva colección de botas y botines para el otoño invierno 2023-2024.

Las propuestas para esta temporada final del año de la marca mantienen la filosofía de elegancia, exclusividad y originalidad que siempre han caracterizado sus productos.

Ambas líneas de calzados vienen en una importante cantidad de referencias diseñadas para todos los gustos, ocasiones y estilos. Tomando en consideración las actuales tendencias de la moda, la firma ha incluido en esta colección opciones en tacones bajos, medios y muy altos. Los materiales y las formas también son muy diversos.

Propuestas en botas y botines para el otoño invierno Una de las propuestas más originales de la colección es el modelo Irina. Es una ecléctica combinación de piel de ante negro grabado, piel de ante marrón y estampado color mostaza. La mezcla de materiales genera unos contrastes muy atractivos que lo convierten en un calzado muy versátil para todo tipo de ocasión.

Las combinaciones de materiales también están presentes en las referencias Cayetana y Esther, otros dos botines incluidos en la colección para esta temporada. El primero es un modelo sobrio que combina la piel negra con un estampado en la zona del talón y el tacón de altura media. El segundo es una opción más informal que se ata con cordones y mezcla la piel negra con estampado tipo tartán.

En botines unicolores, la marca Audley también tiene decenas de propuestas que se suman al amplio catálogo que ya venían manejando. Un modelo que creen dará mucho qué hablar es el Irais, elaborado en piel de ante verde con detalles en kaki. Por su parte, el modelo Idona con su tacón alto y su piel granate tipo burdeos es ideal para quienes buscan lo clásico.

Las botas tendrán su espacio en el 2024 Audley señala que las botas altas serán una constante no solo para la temporada otoño invierno, sino para el resto de 2024. En este sentido, coinciden con los expertos 'fashionistas' de publicaciones especializadas como Vogue que hablan de un despegue definitivo en este final de año.

Una muestra de esta tendencia es el modelo Giulia, que es una bota de caña alta, tacón medio y puntera ligeramente redondeada. Destaca por su elástico a lo largo de toda la caña, lo que junto a su tacón de base ancha proporciona un absoluto confort. Su color negro permite combinarla casi con cualquier look y las hace apropiadas para todo tipo de ocasión.

Los calzados de la marca son propuestas con mucha personalidad, se trata de modelos destinados a mujeres con una visión particular de la moda y que buscan naturalidad, calidad y elegancia en un mismo producto. Con esta colección de botas y botines para el otoño invierno, Audley se nivela con las pasarelas de Madrid, Milán y París.