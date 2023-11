Hampa Studio, especialistas en la producción de cortometrajes de animación

Los cortometrajes de animación son producciones audiovisuales que tienen como objetivo trasmitir un mensaje muy potente de manera muy emocional, y suelen durar entre 5 y 15 minutos.

Los cortometrajes son también una forma de acercar el cine a los más pequeños, ya que les permiten disfrutar de una experiencia audiovisual adaptada a su edad, atención y gustos. Hampa Studio ha realizado algunos cortos infantiles hechos con técnicas de animación en 2D y 3D. Además, con historias sencillas, divertidas y con valores positivos.

Los cortometrajes infantiles, una herramienta para el crecimiento de los niños Los cortometrajes infantiles pueden ser una herramienta pedagógica muy útil, ya que, con ellos, es posible transmitir mensajes educativos, culturales o sociales de forma lúdica y atractiva, por lo que son muy útiles para fomentar el desarrollo de niños.

Uno de los referentes en el ámbito de los cortometrajes infantiles es Hampa Studio, una compañía de animación española con más de 120 trabajadores en su plantilla. Hampa Studio se dedica, principalmente, a hacer branded content para marcas importantes, como juguetes, alimentación infantil, apps infantiles y cualquier compañía que venda sus productos a un público juvenil e infantil. El branded content que hacen son producciones de animación de alta calidad, tanto series de animación como cortometrajes.

Hampa Studio cuenta con todos los departamentos necesarios para hacer una producción desde un mínimo briefing del cliente hasta la entrega de la serie o el corto a los canales de televisión o plataformas para su emisión. También cuenta con departamentos de guion, storyboard, layout, animación, iluminación, compositing, edición, formatos, doblaje y audio.

Cortos de Hampa Studio y otras producciones Entre las producciones animadas más importantes de branded content que ha hecho Hampa Studio están series como: Cry Babies (Bebes llorones), My Talking Tom, BFF (Best Friend Forever), Metazells y Lingokids. También se conocen públicamente anuncios como Dinosaurus de Cuetara y Galletas Tostarica. En otro enfoque se pueden encontrar las introducciones de videojuegos como Star Trek Prodigy y Transformers.

Hampa Studio es una compañía que empezó con la intención de hacer producción independiente y sacar sus propias películas, cortometrajes y series para vender a televisiones y plataformas. Con esta misión, han conseguido crear varias películas de animación ganadoras de premios nacionales e internacionales. Entre estos se pueden ver "Buñuel, en el laberinto de las tortugas", ganadora del EFA (Mejor película europea), preseleccionada por la Academia de Cine para representar a España en Los Oscars y ganó el Goya a mejor película de animación. Además, ha sido nominado hasta en tres ocasiones más. También tienen series de animación propias que se pueden ver en muchas plataformas como HBO, Amazon, Movistar +, Disney, Netflix, etc.

Hampa Studio conoce los beneficios de los cortometrajes infantiles y cómo son una forma de arte que combina la narrativa, la estética y el sonido para crear historias que cautiven a los niños. Por esta razón, la compañía pone toda su atención en la producción de cortos que incluyan mensajes éticos como la deforestación, la familia, la violencia, las drogas y adolescencia.