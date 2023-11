Dr. Gabriel Cubillos demuestra liderazgo y desarrollo de tecnología láser avanzada

A lo largo de 25 años, el Dr. Gabriel Cubillos, médico y cirujano colombiano, ha destacado por su liderazgo y desempeño a favor de las personas con obesidad y sobrepeso.

Durante su carrera, el Dr. Cubillos ha desarrollado, junto con su equipo de ingenieros, una tecnología láser de última generación que beneficia ampliamente la salud y la recuperación del paciente. Cada año su tecnología láser está al alcance de médicos y cirujanos plásticos y estéticos, en diferentes congresos latinoamericanos especializados en salud estética.

Presencia en congresos latinoamericanos Cada año, el Dr. Cubillos y su tecnología láser participan en congresos especializados en salud estética, donde comparten su conocimiento y avances científicos. En el mes de octubre, su participación no se hará esperar, pues tanto su tecnología como su ciencia médica estarán presentes en estos congresos de gran importancia.

Dr. Gabriel Cubillos, fundador y director científico de la Clínica Obesidad y Envejecimiento Graduado en la Universidad Industrial de Santander, el Dr. Cubillos es el fundador y director científico de la Clínica Obesidad y Envejecimiento. Es reconocido en Latinoamérica por ser creador de procedimientos innovadores haciendo uso de tecnología láser, participación en congresos, seminarios y preparación de médicos y cirujanos para la utilización del equipo SOFT LASER.

Contribuciones del Dr. Gabriel Cubillos a la sociedad El Dr. Cubillos, al comprender que la obesidad es una enfermedad compleja, decidió investigarla, profundizarla y analizarla a fondo y en este proceso lleva más de 25 años. Ha desarrollado grandes logros tanto tecnológicos como en tratamientos efectivos, dando así grandes aportes a una sociedad que cada día se ve más expuesta a este problema de salud pública.

Capacitación especializada ofrecida por el Dr. Gabriel Cubillos El Dr. Cubillos ofrece un programa especializado de entrenamiento en su tecnología láser LIPOLASER LPL 9002, dirigido a médicos cirujanos, estéticos y plásticos. Este programa proporciona beneficios significativos tanto para los médicos como para los pacientes.

Cabe destacar que por la adquisición de este equipo, ya sea en alguno de los congresos, o llamando directamente a Colombia, todo profesional de la salud que cuente con su acreditación como médico y cirujano plástico o estético, puede realizar el entrenamiento en Bogotá (Colombia) directamente con el Dr. Gabriel Cubillos y su equipo de médicos y cirujanos interdisciplinarios, accediendo no solo a la ciencia médica del Dr. Cubillos, sino también aprendiendo en un corto tiempo de 5 días el uso de esta tecnología láser, sus beneficios y tratamientos.

Beneficios de la tecnología LIPOLASER LPL 9002 El entrenamiento especializado de la utilización de láser frío de última generación LIPOLASER LPL 9002 ofrece a los médicos la oportunidad de atender a sus pacientes con enormes beneficios:

Análisis preoperatorio desde la consulta para lograr mejores resultados.

Preparación del paciente con tecnología láser antes del procedimiento.

Menor tiempo de duración del procedimiento.

Cuida la salud ergonómica del médico.

Ayuda a disminuir el sangrado y protege el tejido.

Mejora las condiciones de recuperación del paciente.

Beneficios externos del uso de este láser La tecnología láser LIPOLASER LPL 9002 ofrece una serie de beneficios externos para los pacientes que se someten a tratamientos estéticos y quirúrgicos. Algunos de estos beneficios externos incluyen:

Manchas faciales.

Rejuvenecimiento facial.

Mejora la flacidez de la piel.

Mejora la cicatrización.

Es un activador de las células madre.

Disminuye la celulitis.

Lipólisis externa.

Tranquilidad y beneficios en cirugía La tecnología láser LIPOLASER LPL 9002 ofrece beneficios externos en cirugía al proporcionar una reducción de grasa localizada, una recuperación más rápida, un menor riesgo de complicaciones, una mejora en la calidad de la piel, resultados más precisos y uniformes, y un menor riesgo de sangrado.

Tranquilidad y beneficios al paciente Disminución de embolismo graso.

No genera alteraciones en la superficie de la piel.

Menos días de incapacidad.

Retracción natural de la piel.

Menos sangrado, dolor y morados.

Características del equipo LIPOLASER LPL 9002 Este láser frío quirúrgico, de baja potencia y multifrecuencia, proporciona efectos beneficiosos como biomodulación, vasoconstricción, licuefacción de la grasa, analgesia y producción de colágeno, elastina y fibrina.

Seguridad y eficiencia El equipo LIPOLASER LPL 9002 ha sido desarrollado como una herramienta de excelente calidad, alta efectividad y fácil manejo en procedimientos quirúrgicos y estéticos. Cumple con las normas internacionales (lEC 601-1) y la norma lEC 825 para la seguridad de los equipos médicos y láser.

Especificaciones técnicas del LIPOLASER LPL 9002 Tensión de alimentación: 95 - 125 VAC.

Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz.

Potencia: 75 VA.

Tiempo de tratamiento programable: 0’01” - 30’00”.

Peso del equipo: 9,5 Kg.

Dimensiones: 340 x 380 x 150 mm.

Además, cuenta con su manual de operación (Guía rápida), dos cánulas fabricadas en latón y aluminio color gris, unas gafas de protección y prevención, una pieza de mano láser, cable de poder tripolar para alimentación del equipo y su respectiva maleta de transporte.

