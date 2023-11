IBDP 2023 del MET, resultados de uno de los mejores colegios de Panamá

La promoción 2023 del IBDP en Metropolitan School of Panama (MET) es la octava clase en la historia de la escuela que se presenta a los exámenes. Este año, más del 90 % de los alumnos de esta promoción participó, lo cual es un logro significativo para una escuela no selectiva.

El IBDP es un programa académico riguroso que prepara a los alumnos para estudios universitarios en todo el mundo. Es reconocido por sus cursos exigentes y altos estándares educativos. La promoción 2023 del MET sobrepasó los promedios mundiales en las seis áreas temáticas, incluyendo matemáticas, ciencias, inglés, historia y artes.

El mejor alumno de la promoción obtuvo la impresionante puntuación de 43 sobre 45 puntos. Se trata de un logro más que notable, el cual sitúa a Leonardo en el 2,68 % de los mejores examinados del IBDP en todo el mundo.

El éxito de este alumno es un testimonio más de la excelente enseñanza personalizada que tiene lugar en el MET. Los profesores de la escuela están comprometidos a ayudar a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial, proporcionándoles el apoyo y la orientación necesarios para obtener éxito en el IBDP y más allá.

Los resultados del IBDP 2023 del MET son motivo de gran orgullo para toda la comunidad escolar, puesto que reflejan el compromiso del MET de brindar a sus estudiantes educación de clase mundial.

Además de lo mencionado, los resultados del IBDP 2023 del MET son particularmente impresionantes dadas las difíciles circunstancias de los últimos dos años. La pandemia de COVID-19 ha perjudicado la educación de estudiantes de todo el mundo, no obstante, los alumnos del MET han perseverado y han obtenido resultados sobresalientes.

El éxito del MET es un recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, es posible lograr grandes cosas a través del trabajo duro y la dedicación.

Metropolitan School of Panama, una de las mejores escuelas de Panamá El Metropolitan School of Panama se destaca como uno de los mejores colegios Panamá, reconocido por su compromiso con la excelencia educativa y el desarrollo integral de sus alumnos. Este prestigioso colegio ha ganado reconocimiento gracias a su currículo riguroso, sus instalaciones altamente calificadas y un entorno educativo estimulante, el cual logra fomentar la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor.

El colegio no solo se enfoca en el rendimiento académico, sino también en el desarrollo personal y el crecimiento integral de cada estudiante. Debido a su dedicación a la formación de ciudadanos globales y líderes del futuro, el Metropolitan School of Panama se ha posicionado indudablemente como uno de los mejores colegios privados del país. El compromiso de la institución con la excelencia en la educación le ha valido el reconocimiento de ser un faro de aprendizaje en la comunidad educativa de Panamá.

Ponerse en contacto con el Metropolitan School of Panama Si desea obtener más información sobre las mejores escuelas en Panamá o está considerando reubicar a su familia en este hermoso país, no dude en ponerse en contacto con el equipo de admisiones del MET. Ellos están listos para responder a todas sus preguntas y brindarle la asistencia necesaria.