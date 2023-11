Compaginar la lactancia materna y la vuelta al trabajo

Combinar la lactancia materna y vuelta al trabajo, algo que resulta perfectamente compatible en función del permiso otorgado por ley para las madres de lactantes y de las diferentes técnicas para mantener el acto de lactar, es un reto que deben afrontar muchas mujeres que se reincorporan a sus obligaciones laborales tras la baja por maternidad.

Un estudio realizado al respecto en España puso de manifiesto que aquellas progenitoras que recibieron información e instrucción sobre estos métodos lograron compatibilizar la lactancia materna y los compromisos remunerados.

En este contexto, La Teta que Alimenta despliega un servicio cualificado de asesoramiento online que cubre todo lo relacionado con la lactancia. Además, ofrece un taller orientado a crear un banco de leche para quienes preparan el regreso al trabajo o desean incrementar la producción.

Maneras de compaginar la vuelta al trabajo y la lactancia materna En el regreso a las obligaciones laborales tras la baja por maternidad, es frecuente que muchas progenitoras sientan miedo al afrontar la primera separación con su bebé y experimenten la incertidumbre de si podrán continuar o no con la lactancia exclusiva como hasta entonces. Algunas mujeres que no tienen acceso a la información adecuada sobre la lactancia diferida se hacen eco de la creencia popular, que marca que no es posible compatibilizar la lactancia materna con el trabajo remunerado y terminan interrumpiéndola por temores al rechazo social o a discriminaciones en el ámbito laboral.

Lo cierto es que una madre dispone de varias posibilidades válidas en su vuelta al trabajo, tanto si desea seguir dando el pecho a su bebé como si desea implantar la lactancia mixta y diferida. En este marco, la progenitora puede mantener la lactancia materna directa con una persona a cargo del bebé que lo acerque a su escenario laboral o acudiendo al domicilio o guardería mediante un permiso.

También tiene la opción de recurrir a un sacaleches y almacenar la leche en la nevera (hasta 8 días posteriores a la extracción) o en el congelador (si el tiempo es mayor) para conservarla en frío. Otra alternativa es la lactancia mixta que se combina con leche de fórmula (si el bebé tiene menos de 6 meses) y/o alimentación complementaria (a partir de los 6 meses y bajo prescripción pediátrica).

Formación para extraer y crear un banco de leche La plataforma online La Teta que Alimenta mediante sus asesoras de lactancia brinda formaciones a madres y embarazadas con todos los métodos para extraer y crear un banco de leche y preparar la vuelta al trabajo. En estos talleres, las mujeres tienen la posibilidad de aprender algunos trucos para la extracción manual de leche materna, como el posicionamiento de la mano en forma de “C”, la comprensión del seno y cómo llevar los dedos hacia la areola mediante una leve presión. La formación incluye instrucciones sobre cómo extraer leche con extractores de bombas, además del correcto almacenamiento en envases esterilizados previamente.

Gracias a La Teta que Alimenta, en definitiva, las madres pueden diseñar planes de acción que combinen perfectamente la lactancia materna con la vuelta al trabajo.