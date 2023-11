¿Por qué es necesaria la felicacia en las organizaciones?

Cuando los trabajadores pueden disfrutar de un ambiente laboral sano y pacífico, las funciones a realizar son mucho más ágiles y no representan una carga para su vida diaria.

Una de las alternativas más populares para lograr este objetivo es mediante el concepto de felicacia creado por Juan Carlos Maestro en el año 2010. A través de este mecanismo, los lugares de trabajo promueven mayor felicidad y eficacia en cada proyecto o idea a ejecutar, generando mejores resultados en los desafíos que las organizaciones deben afrontar.

Teniendo en cuenta de que se trata de un nuevo modelo de gestión empresarial, las empresas tienen la oportunidad de estudiarlo a través de los cursos de formación de la firma Felicacia.

Qué es la felicacia y cómo funciona La felicacia es una metodología de trabajo que busca construir ambientes laborales agradables y felices sin perder de vista la eficacia para concretar las tareas diarias que una empresa debe superar en su objetivo de crecer como negocio.

Si bien hasta finales del siglo XX el concepto de felicidad no estaba dentro de las prioridades de una compañía, en la actualidad la situación ha cambiado, ya que los emprendimientos que surgen no solamente piensan en ser eficaces, sino que también analizan cómo hacer más felices a sus empleados.

Con la implementación de la felicacia, el personal consigue liberar tensiones que permiten mejorar sus niveles de productividad en el corto y largo plazo. Esta filosofía que no para de crecer en todo el mundo se adapta a cualquier tipo de compañía y ayuda a fortalecer los lazos entre directivos, supervisores y trabajadores de distintas áreas.

Los diferentes cursos formativos que se pueden realizar para comprender y especializarse en felicacia así como su potencial Con el objetivo de visibilizar e impulsar los beneficios de la felicacia, las empresas Bureau Veritas Formación y European Open Business School se fusionaron con la firma Felicacia para la realización una serie de cursos en formato e-Learning / Online que varían según el puesto del trabajador, como son; concienciación, básico, executive y excellent.

El programa de concienciación es una toma de contacto con el concepto y sus posibilidades dentro de la organización, está diseñado para que todo el personal pueda hacerlo fácilmente.

El nivel básico va dirigido a todo el personal de la organización, especialmente para aquellos que consideran que la felicidad es la base de la eficacia empresarial y también para quienes desean mejorar su salud emocional y construir empresas más humanistas.

Por su parte, el nivel executive se centra en formar en este modelo a directivos y personas responsables de departamentos importantes; recursos humanos, comunicación, responsabilidad corporativa.

En cuanto al curso excellent, se encarga de preparar a los profesionales que pretenden convertirse en management de la felicacia (gestores de felicacia), transformando espacios de trabajo estresantes y aburridos, en ámbitos laborales efectivos y distendidos.

Ante un mundo cada vez más convulsionado por el estrés laboral, el concepto de felicacia se ha ganado un lugar en el sector empresarial, llevando tranquilidad, seguridad y felicidad.