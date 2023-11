La Ley Antifraude va a entrar en vigor en 2024; auditar una empresa de la mano de NOÁTICA

En un esfuerzo por combatir la evasión de impuestos y promover la transparencia contable, el gobierno español aprobó la Ley Antifraude, también conocida como Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Esta legislación, que entró en vigor el 11 de octubre de 2021 y será de obligado cumplimiento en 2024, busca alinearse con la Directiva Europea 2016/1164 y sentar las bases para una gestión fiscal más rigurosa y transparente en el país. En este contexto, NOÁTICA se presenta como uno de los líderes tecnológicos que ayudará a las empresas a cumplir con la Ley Antifraude de manera efectiva y sin preocupaciones.

Qué acciones hay que tomar antes de la entrada en vigor de la ley Si un software actual no cumple con los requisitos de la Ley Antifraude, todavía el empresario tiene tiempo para tomar medidas antes de la fecha obligatoria de cumplimiento en enero de 2024. La migración de datos y la adaptación a un nuevo software pueden llevar tiempo, por lo que la acción temprana es fundamental.

Uno de los aspectos clave de la Ley Antifraude es su enfoque en el software de contabilidad utilizado por las empresas. Esta legislación impone una serie de requisitos y restricciones específicas para garantizar la integridad, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros contables. Además, prohíbe la utilización de sistemas informáticos que permitan la práctica de una "doble contabilidad" o la realización de alteraciones no registradas.

Un aspecto importante que destacar es, que tanto los fabricantes como los comercializadores de software de contabilidad son responsables de cumplir con la normativa. Esto significa que, tanto los proveedores de software como los usuarios, deben asegurarse de que el software que utilizan cumple con los requisitos de la Ley Antifraude.

No hay que esperar hasta el último momento; se debe certificar el software de contabilidad y asegurarse de que cumple con la Ley Antifraude. Las implicaciones de no cumplir con esta legislación pueden ser graves, lo que incluye multas sustanciales y problemas legales.

NOÁTICA: expertos en auditoría y certificación de software En NOÁTICA, comprenden la importancia de cumplir con la Ley Antifraude. Cuentan con un equipo de técnicos informáticos altamente capacitados y especializados en la auditoría y certificación de software de contabilidad. Su objetivo es brindarle la tranquilidad de que su software cumple con esta legislación y que sus operaciones contables son legales y transparentes.

El proceso de auditoría es exhaustivo y minucioso. Evalúan detalladamente su software de contabilidad para verificar si cumple con los requisitos establecidos por la Ley Antifraude. Analizando aspectos como la integridad de los registros, la accesibilidad de los datos, la trazabilidad de las transacciones y la inalterabilidad de los registros contables. Una vez completada la auditoría, se proporciona un certificado válido que garantiza la conformidad de su software con la ley.

Ángel González, CEO de NOÁTICA, enfatiza la importancia de esta auditoría: "Con la fecha obligatoria de entrada en vigor de la ley acercándose, es el momento de proceder a auditar su software. El incumplimiento puede tener serias consecuencias, y nuestro equipo está aquí para brindarle la asistencia necesaria".

El servicio de auditoría y certificación de software de contabilidad le proporcionará la seguridad de que su software cumple con la Ley Antifraude. La experiencia y conocimientos de NOÁTICA los convierten en el aliado ideal para abordar este desafío legal. No hay que esperar hasta enero de 2024; se debe iniciar el proceso de auditoría del software de contabilidad lo antes posible, para garantizar su conformidad con la Ley Antifraude.