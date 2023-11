Cómo visten las nuevas líderes y CEO de negocios

El enfoque de Imagen que Marca está revolucionando la manera en que las nuevas líderes y CEO de negocios se visten en la actualidad. No se trata solo de seguir tendencias de moda, sino de alinearlas con la esencia de la marca que representan, a través de la asesoría de imagen personal. Este cambio ha llevado a una mayor autenticidad en la elección de la vestimenta. El estilo personal de estas mujeres líderes refleja ahora su personalidad y valores y esto no solo les brinda comodidad, sino que también fortalece la coherencia entre su marca y su imagen, impulsando la confianza de sus clientes y la de su comunidad de seguidores.

¿Cómo defines el enfoque de Imagen que Marca en cuanto a la forma en que las nuevas líderes y CEO de negocios se visten en la actualidad?

El enfoque de Imagen que Marca no se limita a simplemente vestir a mujeres de acuerdo con sus preferencias, gustos o tendencias. Va más allá: la imagen define y potencia las marcas. Entonces, ¿por qué no alinear tu marca con su verdadera esencia? Si tu marca es innovadora, divertida o sexy, ¿por qué no reflejarlo a través de tu imagen?

Es esencial comprender que la marca y la imagen van de la mano. Si trabajamos arduamente en construir una marca sólida y luego nuestra imagen comunica algo completamente opuesto, estaremos creando una desconexión perjudicial que minará nuestra credibilidad.

La búsqueda de coherencia entre marca e imagen está transformando la manera en que las nuevas líderes y CEO de negocios se visten. Ahora su brújula es la autenticidad. No buscan disfrazarse, sino construir una imagen que emane de su personalidad, sintiéndose cómodas y libres con su apariencia.

Esto demuestra que el liderazgo puede manifestarse de diversas maneras, con estilos únicos y muy diversos.

¿Cuál es el papel que desempeña la comodidad en la elección de vestimenta de estas mujeres líderes y empresarias?

La comodidad se ha convertido en un aspecto crucial, especialmente en el contexto actual con el aumento del teletrabajo y los negocios online. Ahora muchas empresarias y emprendedoras pasan largas horas trabajando desde casa o en espacios de coworking y este cambio en la forma de trabajar ha enfocado su atención en la importancia de la comodidad en su elección de vestimenta.

Las nuevas líderes valoran más que nunca prendas que les brinden la libertad de moverse sin restricciones y les permitan sentirse cómodas durante las extensas jornadas de trabajo. Este cambio en su enfoque laboral ha llevado al abandono de prendas extremadamente ajustadas y tacones incómodos en favor de opciones más prácticas y cómodas, al menos para el día a día. Este ajuste en su elección de vestimenta les permite enfocarse en su trabajo de manera efectiva y les permite mantener un equilibrio saludable entre comodidad y estilo.

¿En qué medida crees que la autenticidad y la libertad están relacionadas con el estilo personal y la forma de vestir de estas mujeres?

Como mencioné anteriormente, la autenticidad les permite construir una imagen que refleja su personalidad y valores reales. Esto no solo les brinda comodidad, sino que también genera una mayor coherencia entre su marca y su imagen personal, lo que es esencial para fortalecer su credibilidad y la confianza de sus clientes y/o seguidores.

Por otra parte, la libertad se refleja en su elección de no seguir etiquetas ni códigos de vestir estrictos. Prefieren ser fieles a sí mismas, destacar su singularidad y personalidad, sin estar limitadas por normas rígidas de vestimenta que no reflejarían quiénes son realmente.

¿Cómo contribuye tu experiencia previa en un laboratorio y tu capacidad empática a la forma en que asesoras a tus clientas?

Mucho, porque mi propia experiencia personal es de gran relevancia, ya que yo misma experimenté la misma transformación con la que ahora guío a mis clientas.

Mi transformación personal tuvo dos etapas cruciales. La primera comenzó desde dentro, con un profundo proceso de autoconocimiento y auto aceptación. Antes de abordar cualquier cambio en mi imagen, comprendí que era esencial conocerme a mí misma. Este proceso de autoconocimiento me proporcionó la confianza necesaria para creer en mí misma y dar un salto significativo en mi vida. Tanto valor le atribuí a esta fase que ahora la incorporo en todas mis asesorías, reconociendo que sin un entendimiento profundo de quién eres y qué deseas, es complicado presentarse al mundo de manera auténtica y efectiva.

Y la segunda, la más evidente, mi imagen externa. Mi cambio no fue instantáneo ni dramático. Lo construí gradualmente, alineando mi imagen con mi personalidad. Sin máscaras ni falsedades, adapté mi estilo para ser auténtica y representativa de quién soy.

Tal vez, mi pasión por la moda y mi habilidad para crear combinaciones poco convencionales con mi ropa jugaron un papel importante durante este proceso, convirtiendo lo que para mí era un pasatiempo, en mi actual pasión y actual modo de vida.

Creo que mi propia experiencia enfatiza la importancia de ser fiel a una misma y proyectar esa autenticidad en el mundo, un mensaje valioso para aquellas que buscan un cambio de imagen que refleje quiénes son realmente.

¿Qué consejos clave ofreces a tus clientas para ayudarles a diferenciarse de su competencia y encontrar un estilo auténtico y único para sus marcas personales?

Yo misma cometí el error de imitar a otras asesoras en el pasado. Sin embargo, con el tiempo y la experiencia, llegué a comprender que la verdadera clave radica en la diferenciación, no en la imitación.

Mi formación en marca personal cambió por completo mi perspectiva. Me di cuenta de que, con frecuencia, buscamos la diferenciación en aspectos superficiales, tratando de destacar o llamar la atención con estrategias que no reflejan nuestra autenticidad. En definitiva, nos disfrazamos en lo que no somos.

La verdadera clave, en realidad, reside en nuestro interior: en nuestra historia, en nuestra experiencia, en lo que hacemos a diario y en cómo lo hacemos.

Es un proceso mucho más sencillo de lo que parece. Ser una misma no es en absoluto aburrido; todas tenemos una historia que contar y una marca que comunicar.

¿Puedes compartir una historia de éxito o un caso interesante de una clienta a la que hayas ayudado a lograr una imagen auténtica y coherente con su marca personal?

Hay muchas historias conmovedoras, pero el testimonio que más me emocionó y que se ha quedado profundamente grabado en mi mente fue el de una clienta que me dijo recientemente: "Ya no quiero esconderme ni ocultarme. Ahora, ya no tengo miedo de mostrarme al mundo y deseo salir de casa para exhibir mi nueva imagen".

Para mí, es una fuente de inmensa satisfacción y no tiene precio saber que mi trabajo realmente impacta positivamente en la vida de las personas y que se obtienen resultados significativos.

En conclusión, la autenticidad y la comodidad son elementos fundamentales en la elección de vestimenta de las nuevas líderes y CEO. Su imagen refleja sus marcas y valores reales, lo que fortalece la confianza y credibilidad de sus clientes. La comodidad, por otro lado, se ha vuelto esencial en el contexto actual de trabajo flexible y remoto. Las mujeres líderes buscan prendas que les permitan sentirse cómodas durante largas jornadas de trabajo, sin comprometer su estilo personal. Este cambio en la elección de vestimenta demuestra que la autenticidad y la comodidad son esenciales en la forma en que estas mujeres se presentan al mundo y lideran sus negocios.