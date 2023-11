Fresh OCS ofrece bienestar corporativo en las organizaciones

Toda organización que emplea la modalidad presencial debe crear protocolos para mejorar el bienestar corporativo. Desde hace años, Fresh OCS se ha enfocado en proporcionar máquinas de café de calidad para las empresas interesadas en ofrecer esta bebida de forma ilimitada para sus trabajadores.

Pero, además de esto, cuenta con programas de asesoramiento que ayudan a crear un ambiente sano y más productivo. Por medio de talleres personalizados y eventos, ofrecen una alternativa de aprendizaje para los directivos, así como los encargados de dirigir a los diferentes equipos de trabajo.

Bienestar corporativo para equipos de trabajo por Fresh OCS Aunque el trabajo remoto ha tomado popularidad estos últimos años, aún hay compañías que tienen un alto número de trabajadores en puestos presenciales. El bienestar de los espacios, la comodidad y la accesibilidad a beneficios diarios determinan la calidad de vida que experimenta el colaborador. Esto se debe a que, en muchos casos, la persona pasa más horas en su trabajo que en su hogar.

Además de la comodidad en los espacios, las empresas deben generar un ambiente de trabajo agradable, lo cual se logra por medio del desarrollo adecuado del equipo. En este sentido, Fresh OCS es una red que ofrece herramientas para crear un espacio de trabajo productivo.

Entre sus servicios de wellbeing ofrecen el coaching motivacional enfocado en el ámbito ejecutivo. Estos son talleres donde proporcionan las herramientas para ampliar el desarrollo de los empleados, impulsándolos a llegar a su máximo potencial por medio del liderazgo, comunicación estratégica y la resolución de problemas.

También disponen de eventos team building con todo tipo de actividades que refuerzan la confianza, trabajo en equipo, motivación y comunicación.

Wellbeing corporativo: relación del café con el bienestar laboral Tras emplear estrategias de desarrollo dentro de la organización, esta debe ofrecer comodidades al alcance de los colaboradores. Es allí cuando Fresh OCS recomienda instalar una máquina de café sin coste y al alcance de todos.

Con este tipo de implementos, los trabajadores se sienten más motivados, ya que no deben gastar de su propio salario para conseguir una buena taza. De igual manera, beneficia las relaciones internas, mientras crea un buen ambiente en la oficina, también mejora la productividad, concentración y creatividad.

Además, Fresh OCS aplica productos que no requieren azúcar artificial, por lo que el consumo en la oficina es sano y seguro. A esto se le agregan los propios beneficios del café, como la posibilidad de quemar grasa y la absorción de nutrientes como la vitamina b2, b5, potasio y magnesio.

De esta manera, el bienestar corporativo es la clave para mantener al equipo de trabajo bien motivado. De hecho, World Economic Forum establece que las empresas que invierten en wellbeing recuperan hasta un 150 %, ya que los colaboradores son más productos y por ende, trabajan mejor. Es por ello que las empresas que aún no cuentan con protocolos de bienestar, deben comenzar a integrar estas soluciones para evitar el absentismo y mejorar el ambiente laboral.