KōAN Club abre un nuevo espacio en el Born, Barcelona, y reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental

La piel no solo es el órgano más extenso del cuerpo humano, sino también uno de los más sensibles, ya que, a través de la interconexión de todos los sistemas del organismo y lo que generan las emociones, refleja todo lo que sucede en el interior. Por ende, cuidar la salud emocional y física es fundamental para mantener una piel saludable y radiante, razón por la cual el club biomédico KōAN Club ha abierto su beauty lab en el barrio del Born, un espacio donde los socios podrán recibir diferentes tratamientos, además de obtener su sérum personalizado hidratante recargable.

El nuevo rincón de KōAN Club en el Born, Barcelona KōAN Beauty Lab es el nuevo club de esta firma situado en el Born, el cual ha sido creado para que los clientes encuentren un momento de calma y un espacio donde desconectar de las obligaciones del día a día, cuidando su piel y sus emociones mediante medicina china, estética natural y terapia de masajes manuales.

A su vez, este beauty club dispone de una cabina para tratamientos biomédicos, estéticos y terapéuticos, además de contar con un atelier de cosmética natural bio-molecular, donde cada mes se formulan productos a medida para que las personas puedan continuar con los tratamientos desde sus hogares.

En este sentido, KōAN Beauty Lab tiene un firme compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella medioambiental, ofreciendo un sérum hidratante recargable elaborado con principios activos naturales, cuyos envases de polipropileno de baja densidad son desechables, por lo que no generan tóxicos ni residuos dañinos para el planeta.

ViBėS by KōAN, cosmética bio-molecular Además de ser altamente eficaz, los sérums personalizados hidratantes y nutritivos de ViBėS by KōAN son sostenibles, puesto que al terminar uno, solo es necesario comprar su recarga e introducir su contenido en el envase original, generando un ahorro económico y de recursos, a la misma vez que se potencian los principios activos con las frecuencias 528 Hz y 432 Hz, las cuales corresponden a la felicidad y la regeneración celular, además estos cosméticos alcanzan su máximo valor de pureza en una base nano-molecular, penetrando hasta la membrana celular.

Por otro lado, es importante señalar que estos sérums hidratantes y nutritivos son fabricados a demanda en un laboratorio certificado ubicado en Madrid, y que el stock no es almacenado para garantizar la máxima pureza del producto. Asimismo, KōAN Beauty Lab imparte cursos y talleres destinados a quienes desean aprender a crear sus propios cosméticos sin tóxicos y respetuosos con el medio ambiente.

Con diagnósticos faciales gratuitos para que los socios puedan elegir el sérum hidratante que mejor se adapte a sus necesidades, KōAN Beauty Lab es una de las mejores opciones para poder abordar tanto la inner beauty como la belleza exterior de manera personalizada, logrando un estilo de vida más natural, sano y equilibrado.