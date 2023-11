Beneficios de los implantes All on 4, una innovadora técnica de restauración dental

La pérdida de piezas dentales es una situación que puede afectar tanto a la salud bucal como a la calidad de vida de las personas que la sufren. Afortunadamente, en la actualidad, es posible encontrar en la medicina odontológica una amplia gama de soluciones para tratar este problema, tal es el caso de los implantes All on 4.

Considerada como una revolución en la industria de la odontología, esta técnica de restauración permite colocar hasta cuatro implantes dentales en una maxilar, con la finalidad de rehabilitar simultáneamente toda una arcada.

En la Clínica Dental en Madrid Ruiz de Gopegui, los especialistas en implantología disponen de última tecnología para la realización de técnicas como los implantes All on 4, entre muchas otras opciones, lo que les permite adaptar sus tratamientos a las necesidades de cada paciente.

¿En qué consisten los implantes All on 4? Se trata de una de las técnicas de implantología más populares en la actualidad. Esto se debe a que disminuye la cantidad de implantes que habitualmente se necesitan para restaurar el maxilar inferior o mandíbula. En pacientes con poco hueso, este método se considera una alternativa ideal a los injertos y evita la realización de regeneraciones óseas.

En ese sentido, el tratamiento consiste en la colocación de dos implantes fijos en la zona anterior de la boca, mientras que los otros dos se colocan en posición inclinada entre 30 y 45 grados en el área posterior, justamente donde se sitúan los molares y premolares. Esta distribución de los implantes dentales proporciona la suficiente estabilidad para anclar correctamente una arcada completa, manteniendo una apariencia natural de la dentadura.

El procedimiento en la Clínica Dental Ruiz de Gopegui se caracteriza por ser rápido y fluido, ya que el paciente se coloca los cuatro implantes y en 24 horas el especialista tendrá lista la rehabilitación fija atornillada. Después de tres meses de espera, se toman las medidas para la elaboración de la prótesis definitiva.

Ventajas de los implantes All on 4 Esta técnica se caracteriza por proporcionar diferentes ventanas. Una de las más destacadas es su coste, ya que, al emplear menos implantes dentales para fijar la prótesis, el precio del tratamiento tiende a ser menor. Asimismo, los implantes All on 4 evitan el uso de injertos óseos, siendo una opción menos invasiva y más sencilla para los pacientes.

Otro aspecto distintivo de esta técnica es que es segura y ayuda a mejorar el anclaje de los dientes, fortaleciendo el contacto entre el hueso y el implante. Al mismo tiempo, permite proporcionar dientes fijos al paciente en un solo día, logrando también una mejor estética dental.

Aquellas personas interesadas en conocer más detalles sobre este procedimiento, pueden consultar con especialistas en implantología como los de la Clínica Dental Ruiz de Gopegui.