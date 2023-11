Maui Moisture celebra el día del veganismo

"¿Sabías que noviembre es considerado el Mes del Vegano? ¿Y que el 1 de noviembre es el Día del Veganismo?" Si lo que se buscan son maneras de celebrar este día y dar apoyo a la comunidad, se puede seguir leyendo porque este artículo viene cargado de ideas para que se celebre el Día del Veganismo como más apetezca 1. Darse una ducha con Maui Moisture

Nada como una buena ducha para espabilarse por las mañanas, aunque no sea larga, es una forma muy efectiva de despertar los sentidos. Se recomienda usar geles con agentes espumantes suaves. Los tensioactivos que provienen del azúcar, por ejemplo, respetan el equilibrio cutáneo y son 100% biodegradables. Con la piel húmeda, también se puede aplicar un aceite vegetal rico en ácidos grasos vegetales, que protegen la piel y la dejan suave y aterciopelada.

2. Preparase un buen desayuno

El siguiente paso sería prepararse un buen desayuno vegano, para recargar las pilas y tener energía suficiente para el resto del día. Por ejemplo, unas tostadas con aguacate y tofu y una tortilla vegana, o si se es más de dulce, un acaí con plátano, coco y frambuesas que tanto está de moda, o un porridge de avena con frutos rojos y esencia de vainilla.

3. Salir a la calle y comer rico

En todo el mundo se organizan charlas y actos para celebrar y dar a conocer el Día del Veganismo. En España, se aprovecha el día con actividades y propuestas de las organizaciones. Tanto si se es vegano como si no, se propone hacer una ruta gastronómica por restaurantes veganos que pongan tapas, así se podrá disfrutar de sabores y texturas nuevas. Otra idea es ir al retiro y hacer un picnic vegano, allí seguro que se encuentra a un montón de "gente que celebra como tú y estarán encantados de reunirse con vosotros". Durante noviembre, en Madrid se podrán encontrar multitud de charlas y actos sobre el estilo de vida vegano y la importancia del Veganismo. Puede ser una buena idea que se asista y se escuchen sus mensajes. Otra opción más dinámica es conocer establecimientos veganos, donde vendan ropa, comida, calzado, productos cosméticos… y crearse una pequeña ruta. Para acabar el día, se puede sentar a descansar y tomar algo en cualquiera de estos tres sitios recomendados. Seguro que que allí celebran el Día del Veganismo: La Modernista apuestan por una carta totalmente vegetal y libre de gluten, Crucina, va un poco más allá, se podrán encontrar platos cocinados a bajas temperaturas e ingredientes vegetales y por último la Oveja Negra, una cooperativa que trata de acercar la gastronomía vegana a la gente a través de platos clásicos mediterráneos.

Shea Butter Maui Moisture: repara y rejuvenece el cabello con el champú y acondicionador de manteca de karité de Maui Moisture. Hidrata, nutre y suaviza en profundidad para que la melana vuelva a lucir sana. Su formulación a base de manteca de karité, rica leche de coco y aceite puro de macadamia hidrata el pelo desde el interior. Perfecto para todo tipo de cabellos. Estos productos son veganos y no contienen silicona, sulfatos, parabenos ni tintes sintéticos.

Bamboo Fibers Maui Moisture: fortalece y repara el cabello seco y dañado. Su fórmula contiene exóticas fibras de bambú, rico aceite de ricino y aceite de neem para ayudar a renovar y suavizar el cabello tratado o teñido, natural o en transición y fomentar un brillo de aspecto saludable.

