Repara tu Deuda Abogados cancela 52.000€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

El matrimonio no llegaba a final de mes, por lo que decidió acudir a una serie de préstamos El Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona (Catalunya) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un matrimonio que ha quedado así exonerado de una deuda de 52.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIAS: AQUÍ Y AQUÍ

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "los deudores se encuentran en situación actual de insolvencia por sobreendeudamiento. Tuvieron que ir pidiendo préstamos al no llegar a final de mes hasta que la situación fue insostenible. Se vieron en la necesidad de presentar un concurso consecutivo".

La Ley de Segunda Oportunidadfue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015 para dar salida a la situación de sobreendeudamiento de personas que han tenido algún tipo de contratiempo económico. Cada vez son más quienes intentan acogerse a esta legislación para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.

