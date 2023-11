La terapia online está en auge, ¿cuáles son sus beneficios?, de la mano de Mejor Hablemos

En la actualidad, la terapia online se ha convertido en una opción de tratamiento cada vez más solicitada en el mundo. Concretamente, en España, el número de consultas virtuales ha crecido un 98 % en los últimos años.

Al igual que las sesiones presenciales, la terapia online tiene el objetivo de hacer que las personas adquieran una serie de herramientas para enfrentar los problemas de su vida cotidiana pero, mediante un mecanismo más flexible que la consulta psicológica tradicional.

Una manera de acceder a este tipo de consultas es a través de servicios como el que ofrece Mejor Hablemos. La plataforma conecta a los pacientes con los psicólogos en tiempo real para abordar diversos problemas de salud mental, proporcionando una atención accesible y asequible.

¿Cuáles son los principales beneficios de la terapia a distancia? Los expertos en psicología online destacan que la principal ventaja de esta modalidad de consulta médica es que no hay límites de distancias. Tanto pacientes como profesionales pueden conectarse a través de un móvil o un ordenador en cualquier parte del mundo y llevar a cabo una sesión de psicoterapia personalizada.

Asimismo, es una alternativa que facilita un mayor ahorro de tiempo, ya que se evitan los traslados y las largas esperas en las salas de las clínicas. De esta manera, se convierte en una alternativa recomendable de, alta efectividad, para pacientes que no cuentan con mucho tiempo al día o recursos suficientes para acudir a una consulta presencial (Derek Richards (2009) Features and benefits of online counselling: Trinity College online mental health community, British Journal of Guidance & Counselling).

Otro de los beneficios relevantes de la psicoterapia online es que se consigue una relación de mayor confianza entre el paciente y el especialista, y mayor efectividad y resultados (Article Source: The Effectiveness of Online Cognitive Behavioral Treatment in Routine Clinical Practice: Ruwaard J, Lange A, Schrieken B, Dolan CV, Emmelkamp P (2012) The Effectiveness of Online Cognitive Behavioral Treatment in Routine Clinical Practice). Esto se debe a que el paciente ha escogido el entorno en el que desea comunicarse, sintiéndose más cómodo y seguro de expresar sus emociones y problemas.

Finalmente, es una opción más confidencial que acudir a una clínica de psicología. Por ejemplo, en plataformas como Mejor Hablemos, aseguran la privacidad y la seguridad de cada consulta, ya que sus sesiones se realizan por videollamadas encriptadas mediante Google Meet o WhatsApp con cifrado, por lo que nadie más puede acceder a la sesión sin invitación.

Acceder a terapias psicológicas online Mejor Hablemos se ha consolidado como una gran plataforma de terapia hispana que ha logrado atender, hasta la fecha, a más de 41 mil personas que han solicitado ayuda para mejorar un problema emocional en su vida. Desde una perspectiva accesible y flexible, los profesionales que integran la red de psicólogos del centro abarcan diferentes ámbitos de la psicoterapia, ofreciendo servicios como terapia individual, terapia de pareja, terapia para padres y familia, terapia para niños y adolescentes, terapia migratoria, entre otras.

A través de su página web, los usuarios pueden seleccionar el tipo de terapia que desean recibir, consultar los horarios disponibles de los especialistas y elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. De esta manera, obtendrán el tratamiento indicado según el caso.

El equipo de terapeutas de Mejor Hablemos está conformado por psicólogos con licencia y con estudios superiores en distintos campos de la psicoterapia, lo que avala su profesionalismo para tratar diferentes problemas de la salud mental.