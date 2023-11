Sobre Manuel Moore y sus Ibiza Residences

Ibiza es el paraíso de la música electrónica, reconocido a nivel mundial como el epicentro de la fiesta sin fin. Este conglomerado de música y diversión ha sido el hogar de uno de sus embajadores más apasionados, el talentoso artista y guitarrista Manuel Moore. Durante más de una década, este maestro de la guitarra ha hecho vibrar las mejores discotecas de la isla con su espectáculo "Ibiza to the world", fusionando el sonido de su guitarra con la energía de la música electrónica. La propuesta musical única de Manuel Moore no solo lo ha posicionado como residente en Ibiza, sino también como figura autorizada para llevar la esencia de la isla a todos los rincones del mundo.

Manuel Moore Ibiza Residences Desde su debut en Privilege Ibiza, la icónica discoteca que ostenta un récord mundial Guinness como la más grande del mundo, Manuel Moore ha emocionado a más de 15,000 personas cada noche en las mejores discotecas y fiestas de la región, sin interrupción durante más de 10 temporadas. Sus residencias en Ibiza comenzaron en 2008, cuando cada viernes deleitaba a un público variado en SUPERMARTXE, la fiesta más popular de la isla. Fue así como comenzó a ganar terreno en Ibiza como un artista que sabe leer a sus espectadores, convirtiéndose en una figura aclamada que garantiza que la fiesta sea emocionante de principio a fin. Sus actuaciones han tenido lugar en las discotecas más prestigiosas de Ibiza, como Pacha, Amnesia, Space y Ocean Beach Club.

La singularidad musical de Manuel Moore, que combina la guitarra eléctrica con la música de baile, ha llamado la atención de la legendaria marca de guitarras, Fender, que lo ha incluido en su lista de artistas y lo ha convertido en imagen de campañas y eventos corporativos. A su vez, muchas otras marcas líderes han elegido el espectáculo único de Manuel Moore para dar un toque de sofisticación a sus eventos corporativos. Por otro lado, "Ibiza to the World" y M3 live, un grupo del que forma parte junto a Micah "El Violín" y Rubén Morán "El Saxo", son el ingrediente perfecto que hace que los eventos sociales sean inolvidables, dado que transmiten la magia de la isla a cada momento especial.

El recorrido galardonado de Manuel Moore en todo el mundo Los shows de Manuel Moore no se limitan a su residencia en Ibiza. El guitarrista ha llevado su música y espectáculo a los siete continentes, visitando 97 países y 752 ciudades. Su enérgica interpretación en el escenario y su talento innegable lo han convertido en uno de los artistas más destacados en su género, tanto a nivel nacional como internacional. Incluso, ha llegado a compartir escenario con figuras prestigiosas del ámbito, como David Guetta, Dimitri Vegas, Rihanna, Pitbull y Katy Perry, entre muchas otras estrellas musicales.

Como guitarrista, productor y DJ pionero, Manuel Moore ha fusionado con maestría distintos géneros y sonidos, para dar vida a un espectáculo impresionante que ha conquistado a audiencias de Ibiza y de todo el mundo. Estos shows son una experiencia única para todos los sentidos, que posicionan a Manuel Moore como un embajador excepcional de la música de Ibiza.