Winter Language School dispone de cursos de inglés para empresas

Uno de los efectos de la globalización ha sido la posibilidad de comunicarse con personas de distintas partes del mundo. Esto ha tenido un especial impacto en el mundo de los negocios, ya que, en ocasiones, el dominio de un idioma común puede incidir en el éxito de una colaboración o un contrato con una empresa en otro país.

En este sentido, Winter Language School brinda formaciones para los empleados de distintos tipos de empresas. Esta escuela, ubicada en Barcelona, ofrece una extensa variedad de cursos de inglés para empresas, que se adaptan a las necesidades de cada compañía.

De este modo, las clases se pueden enfocar al dominio del inglés en el entorno de pequeños comercios o grandes cadenas hoteleras, pero también se puede establecer un programa destinado a fortalecer el dominio del idioma en contextos de grandes negocios con multinacionales estadounidenses.

Clases de inglés para empresas La academia señala que ofrece clases personalizadas, que consisten en desarrollar un plan de trabajo específico para cada empleado según los objetivos establecidos por la empresa. Para tal fin, la escuela ha diseñado un método que permite que cada alumno pueda trabajar con énfasis en sus dificultades con el inglés y mejorar sus habilidades. Una de las características diferenciadoras de Winter Language School es que provee a las empresas de informes mensuales, detallando la asistencia y evolución de cada alumno.

Programas en Winter Language School La academia ofrece tres programas dirigidos a satisfacer las necesidades de las distintas empresas y sus trabajadores. La primera opción es Business English, que se especializa en la enseñanza del inglés orientado a los negocios. El objetivo de este esquema es que los alumnos puedan desenvolverse rápidamente en el entorno empresarial y dominar el TOEIC (The Test of English for International Communication).

Otro de los programas de esta academia es In Company, que permite que las clases se impartan en la oficina, ya que los profesores pueden movilizarse hasta las instalaciones de la empresa en el horario que sea más conveniente para los empleados, sin interferir con las actividades laborales.

Del mismo modo, las compañías que prefieran el programa Idiomas a Medida pueden solicitar que el curso se diseñe específicamente para las necesidades de la empresa, según su sector. En este caso, se pueden dictar clases para profesionales de la salud, expertos en marketing o instituciones educativas.

Metodología basada en el uso Los profesores de Winter Language School basan sus cursos de inglés para empresas en el principio de que la manera más eficiente de aprender un idioma es usándolo. Por ello, la escuela explica que las clases se fundamentan en actividades comunicativas y el uso del inglés, sin someter a los alumnos a extensas explicaciones de gramática.

Además, la academia enfatiza que únicamente trabaja con grupos pequeños en el aula. Esto tiene la finalidad de que los profesores pueda atender a cada estudiante de forma personalizada y sin deteriorar la calidad de la clase.