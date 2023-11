Especialistas en mantenimiento de placas fotovoltaicas, con Acierta Eficiencia

Los paneles solares son módulos fotovoltaicos individuales que están diseñados para captar la radiación del sol y convertirla en una fuente energética renovable.

Si bien estos dispositivos de tecnología sostenible suelen tener una vida útil aproximada de 20 o 30 años y se caracterizan tanto por su alta durabilidad como por su resistencia, también requieren de ciertos cuidados importantes para garantizar una mejor eficiencia y un óptimo funcionamiento.

En este marco, Acierta Eficiencia es una firma orientada a las soluciones de sostenibilidad y ahorro energético que cuenta con numerosos especialistas en mantenimiento regular de placas fotovoltaicas.

Por qué es tan necesario un buen mantenimiento de las placas fotovoltaicas La preservación de los paneles solares o placas fotovoltaicas a través de las inspecciones físicas periódicas es una acción sumamente necesaria para mejorar la producción energética, maximizar la eficiencia de la inversión en estos dispositivos de energía renovable y extender su vida útil.

Un mantenimiento preventivo de los módulos fotovoltaicos garantiza que estén libres de suciedad o polvo y que no deban trabajar de más, dando lugar a un deterioro acelerado. Las acciones correctivas, en tanto, permiten reparar una instalación de autoconsumo o algunos de sus componentes afectados por averías, altas temperaturas, el sombreado en la potencia de salida, problemas derivados de la lluvia o acumulación de hielo y nieve, entre otros.

Las placas fotovoltaicas que se instalan en el exterior son muy resistentes, pero eso no implica que estén expuestas a las inclemencias meteorológicas y a los efectos derivados del viento. Por esta razón, requieren de ciertos cuidados regulares para reducir el riesgo de fallos en el suministro eléctrico.

Estas acciones esenciales se basan en limpiezas habituales que contribuyen a sacar el máximo rendimiento de las células fotovoltaicas, sin el uso de productos corrosivos que dañen a la superficie.

En ese sentido, es fundamental también que las operaciones de mantenimiento de las fuentes energéticas no se desarrollen en jornadas ventosas para evitar la adherencia del polvo y que estén a cargo de personal idóneo, debido a que deben ejecutarse a cierta altura y mediante protecciones aislantes.

Una protección garantizada de paneles fotovoltaicos con profesionales de la eficiencia y sostenibilidad Acierta Eficiencia es una empresa integrada al Grupo Caser que se encarga tanto de la gestión como del asesoramiento de todos los servicios relacionados con la eficiencia energética, la reducción de la factura de luz y el autoconsumo: aerotermia, solar, cambio de ventanas, insuflado y sistema de aislamiento térmico exterior (SATE).

En este marco, la firma madrileña desarrolla mantenimientos regulares de instalaciones solares para particulares, comunidades de propietarios y pymes.

Allí sus especialistas – tras un estudio preliminar – se encargan de proceder a una correcta limpieza de las células fotovoltaicas, de verificar el depósito de acumulación, las gomas aislantes, el estado de los componentes eléctricos y a realizar el recambio correspondiente de las piezas desgastadas o afectadas por averías, entre otras cosas.

Acierta Eficiencia, en definitiva, cuenta con la infraestructura y la capacidad de respuesta necesaria para asegurar un camino de autoconsumo con garantías.