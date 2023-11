Funespaña invita a las familias a participar en actos de gratitud en memoria de las personas fallecidas

Andalucía, Cataluña, Madrid y Canarias acogieron algunos de los actos más representativos en homenaje a los que ya no están. En una apuesta por hacer partícipe a las familias, se realizaron diferentes actos participativos en varios centros en homenaje a los fallecidos. En el Cementerio Jardín de Alcalá de Henares y el Parque Cementerio de Leganés albergaron los actos participativos el "Atardecer de las luces" y el "Homenaje a mediodía" respectivamente Con motivo del Día de Todos los Santos, Funespaña, una de las compañías líderes en la gestión integral de servicios al fallecimiento del país, ha realizado el 1 de noviembre diferentes actos, si bien principalmente se llevaron a cabo en la Comunidad de Madrid, hubieron actos repartidos por gran parte del territorio nacional en memoria de todos los que ya no están. A través de estos actos, la compañía quiere compartir con las familias la celebración de estos homenajes participativos, ya que ayudan en el proceso de duelo.

Madrid, ha acogido un gran número de actos y ceremonias

Bajo el nombre del"Atardecer de las luces", el Cementerio Jardín de Alcalá de Henares albergó diferentes actos que comenzaron a las 17:15 horas, como concierto de música góspel, lectura de textos del recuerdo y video homenaje. También hubo una quema de mensajes y suelta de globos simbólica. En el Parque Cementerio de Leganés los actos de "Homenaje a mediodía" comenzaron a las 12:15h, y hubo también concierto de música góspel, lectura de textos del recuerdo y video homenaje de los seres queridos. Como cierre del homenaje, se llevó a cabo una suelta de globos simbólica. Los actos de Alcalá de Henares y de Leganés, un año más, se celebraron junto al lago y las fuentes respectivamente, rodeados de grandes áreas verdes que proporcionan un ambiente más agradable para despedir y recordar a los seres queridos que ya no están. Ambos centros tuvieron puesta simbólica de cintas y tarjetas en el Árbol del recuerdo. En ambos cementerios madrileños, se celebraron actos religiosos en la capilla del cementerio.

Durante el desarrollo de las ceremonias, se contó con la intervención del renombrado coro "Enclave Gospel". A su vez, con el fin de ayudar a las familias en su gestión del duelo, se procedió a leer textos escritos por las propias familias y se puso en la recepción de los cementerios a disposición de los asistentes, las cintas y tarjetas para colgar en los árboles del recuerdo.

Por otro lado, en los centros madrileños de Pozuelo, Boadilla, Húmera, Chapinería y Arganda hubo diferentes actos con música, misas y responsos. En Cataluña hubieron actos en L´hospitalet de línfant, Valdellós, Ulldecona y Làmetlla de de mar, en todos ellos hubo música itinerante. En Andalucía hubo en el centro de Andújar (Jaén) una misa en la capilla del tanatorio Municipal a las 11:30h, se celebraron dos misas, una a las 11:00 y otra a las 16:30.

Con estos actos de homenajes "Todos Los Santos 2023", Funespaña pretende recordar a todos los que ya no están y viven en la memoria.