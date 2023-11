Cocina profesional y amateur en español con un diccionario enciclopédico completo

Cuando las personas comienzan a adentrarse en el mundo de la cocina, ya sea como estudiantes o como aficionados, necesitan conocer bien los términos que se utilizan en la gastronomía.

Solo de esta manera se podrán aplicar correctamente las técnicas culinarias para elaborar platos con la calidad necesaria y de esta forma garantizar el éxito de las recetas. Es allí cuando este diccionario gastronómico se convierte en una herramienta fundamental. Cooking Books, una editorial especializada en libros de cocina para el profesional es la responsable del lanzamiento de “Gastronomía de la A a la Z”, el primer diccionario de cocina y gastronomía en español en formato interactivo (e-book con más de 10.000 hipervínculos activos). Se trata de un diccionario enciclopédico en donde los amantes de la cocina encuentran la información que necesiten a la hora de preparar sus recetas, ya que va más allá de la pura definición de los términos. Para primeros del próximo 2024 está prevista la edición impresa en papel.

¿Cuál es la importancia de este diccionario en la cocina? Un diccionario de cocina cumple en esencia la misma función que cualquier otro diccionario, solo que en este se consultan exclusivamente términos asociados precisamente con la cocina y la gastronomía. Pero “Gastronomía de la A a la Z” va más allá de la simple descripción, ya que presenta un completo glosario de cocina donde las personas pueden encontrar información sobre palabras asociadas a la gastronomía, términos culinarios, expresiones, técnicas, utensilios, etc. proporcionando una información clave en la elaboración de las recetas. En otras palabras, es una herramienta fundamental ya sea para profesionales o aficionados a la cocina. El objetivo de la obra es facilitar al lector la información precisa para que cualquier persona pueda conocer y entender todas las elaboraciones fácilmente. Esto no solamente ayuda a mejorar notablemente los resultados culinarios, sino también a ampliar el conocimiento de cualquier amante de la cocina y poder desenvolverse correctamente en el mundo gastronómico. De allí precisamente su importancia, ya que el cocinar es un proceso complejo que combina arte, amor, ciencia y conocimiento para crear platos que aseguren el placer, el disfrute de los comensales y su adecuada alimentación. Por eso, manejar y entender todos estos conceptos puede hacer accesible hasta las recetas que parecen casi imposibles de elaborar.

Glosario culinario completo de cocina y gastronomía con anexos muy interesantes 'Gastronomía de la A a la Z' es el nombre de uno de los más completos glosarios en español de términos culinarios y gastronómicos que hay actualmente. Su ventaja principal es que logra explicar de una manera sencilla y clara más de 8.000 entradas de palabras y frases utilizadas en el mundo de la gastronomía. Contar con este diccionario es facilitar la vida de los amantes de la cocina a la hora de preparar cualquier receta, hasta las más difíciles, e incluso a la hora de ir al mercado a por los ingredientes. La forma en la que ha sido creado este libro lo hace ideal no solo para aficionados a la cocina o apasionados foodies, sino también por cocineros experimentados o estudiantes restauración.

En conclusión, este diccionario gastronómico es un libro que vale la pena por diferentes razones. Y es que no solo va mucho más allá de un glosario convencional, añadiendo conceptos científicos, facilitando el funcionamiento de algunos conceptos, aportando información sobre el uso correcto de microorganismos. En definitiva, un diccionario que ayuda al entendimiento de la gastronomía desde un punto de vista interdisciplinar, sin dejar de tomar en cuenta aspectos culturales, tradicionales, de accesibilidad y sostenibilidad.